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26 ноября 2024, 14:30 Читати українською

Биткоин почти $100 тыс.: почему «Минфин» начал готовиться к альтсезону

Результаты президентских выборов в США принесли на криптовалютный рынок волну позитива. Биткоин за ноябрь прибавил более 40% и приближается к важному психологическому уровню в $100 тыс., XRP вырос на 200%, ADA — на 240%, росли и другие менее известные цифровые активы. Однако ключевой индикатор альтсезона — Ethereum — остается в аутсайдерах. «Минфин» считает это подходящим моментом, чтобы подготовить портфель к росту стоимости альтернативных токенов.

Результаты президентских выборов в США принесли на криптовалютный рынок волну позитива.

Биткоин в фокусе внимания инвесторов всех калибров

Биткоин растет, в ноябре доминация «цифрового золота» достигла 60%.

Доминация биткоина

Источник: Cryptocap

На пиках бычьего рынка этот показатель может превышать отметку в 70%. Сейчас, с появлением спотовых биткоин-ETF и возможных изменений в США (создание стратегических резервов в биткоине, внедрение понятного регулирования, защита прав собственности на цифровые активы и т. п.), эта отметка в очередной раз может быть достигнута.

Фонды на криптовалюту номер один в текущем месяце фиксировали рекордные притоки капитала. К примеру, 7 ноября ими было привлечено почти $1,4 млрд, а в другие дни в среднем — $800 млн.

Привлечение капитала спотовыми биткоин-ETF

Источник: SoSoValue

Общая капитализация ETF BTC превысила $107 млрд.

Это, скорее всего, не максимум, поскольку все больше компаний, фондов, индивидуальных инвесторов, стремятся иметь в портфелях биткоин.

Первая криптовалюта на основе 30-дневного показателя корреляции начала вести себя, как независимый актив. Корреляция с золотом обратно пропорциональная, снижаются показатели корреляции с фондовыми индексами.

Изменение корреляции биткоина относительно золота и S&P 500

Источник: Yahoo Finance

Согласно приложению Google trends, популярность поискового запроса «Bitcoin» находится у пиковых отметок.

График популярности поискового запроса «bitcoin» за последние 90 дней

Источник: Google trends

Когда начнется альтсезон

Ключевой индикатор альтсезона — ETH — остается без внимания инвесторов. Он, как и весь рынок, растет, и прибавил в этом месяце около 32%, отток капитала из спотовых этериум-ETF сменился притоком, но этого явно мало. В паре с биткоином эфир продолжает терять, опустившись к отметке в 0,033. Технически остается возможность падения до 0,03, или даже до 0,023. А это значит, что для альтсезона время еще не пришло.

ETH/BTC, месячный график

Источник: Binance

Только в случае появления на графике этой криптовалютной пары четкого разворотного паттерна можно будет говорить о начале альтсезона.

Параллельно, как подтверждение того, что время альтернативных токенов еще не наступило, обращаем внимание на индекс альтсезона. Он вышел из зоны биткоин-сезона, однако все еще находится слишком близко от нее, намекая на сосредоточенность инвесторов вокруг криптовалюты номер один.

Индекс альтсезона

Источник: blockchaincenter

Учитывая вышеперечисленные факты, «Минфин» увидел возможность подготовить криптовалютный портфель к будущему росту стоимости альтернативных токенов, чтобы улучшить инвестиционные результаты.

Кстати, на фондовом рынке тоже есть свой альтсезон. До недавнего времени подавляющее большинство инвесторов в акции концентрировали свое внимание на «Великолепной семерке», сейчас же внимание переключилось на value-акции и акции малой капитализации. Так происходит тогда, когда игроки начинают осознавать, что лидеры рынка достигли локального потолка и их дальнейший рост под вопросом.

На криптовалютном рынке лидером является биткоин. И как только станет ясно, что на этом этапе он близок к вершине, капитал потечет в меньшие по капитализации проекты.

Как изменился криптопортфель «Минфина»

В преддверии президентских выборов в США мы хеджировали наш криптопортфель, купив PUT-опцион на BTC со страйком $63 тысячи. Когда стало ясно, что Камала Харрис проиграет, мы закрыли сделку, заплатив за это часть премии в размере 40,6 USDT (не ждали даты экспирации).

Эти расходы обязательно будут учтены при подведении итогов инвестирования в крипту.

Результат покупки PUT-опциона на BTC

Источник: Минфин

Далее мы отменили лимитные ордера на покупку, которые были размещены ранее, и которые не сработали (фундаментальная часть портфеля). Два токена мы купили по рынку 21 ноября:

  • INJ по цене $23,85 (2 токена);
  • TIA по цене 5,12 (7 токенов).

В большем количестве вмешательств фундаментальная часть нашего криптопортфеля не нуждалась, и в целом она выглядит хорошо — с плавающим доходом около 60%.

Состояние фундаментальной части криптовалютного портфеля «Минфина»

По быстрорастущим проектам один лимитный ордер KEY все-таки сработал 3 ноября. В результате было куплено этого токена на $50 по цене 0,003 (16 667 токенов). Параллельно мы усреднили позицию по ALT, STX и CFX уже 21 ноября:

  • ALT по цене 0,1072 (187 токенов);
  • STX по цене 1,845 (27 токенов);
  • CFX по цене 0,1463 (273 токена).

Другие позиции не трогали, но добавили несколько новых токенов:

  • ROSE купили по цене $0,0794 (630 токенов). Представитель сектора ИИ и больших данных.
  • NEAR купили по цене $5,62 (9 токенов). Представитель сектора ИИ и больших данных.
  • POWR купили по цене $0,2512 (200 токенов). Представитель сектора энергетики.

Последняя ставка сделана в расчете на растущий спрос на электроэнергию с боку дата-центров. У децентрализованной платформы Powerledger для отслеживания и торговли электроэнергией, согласно нашим прогнозам, на этом фоне есть шанс получить значительный импульс.

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Состояние быстрорастущей части криптовалютного портфеля «Минфина»

Даже после усреднения позиция по ALT остается худшей в портфеле (минус 47%). Самым лучшим является HBAR, который с момента покупки в августе прибавил около 200%.

Общая прибыль по быстрорастущим проектам достигла 18%.

На этом формирование портфеля криптовалют мы завершаем, и дальше сконцентрируемся на фиксации прибыли.

Автор:
Серюга Михаил
Инвестиционный эксперт Серюга Михаил
Академия "Минфин"
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