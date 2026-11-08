В Украине стало больше скоростных зарядок для электромобилей: сколько стоит зарядка

В Украине средняя по медианному индексу стоимость скоростной зарядки электромобилей в конце октября 2026 года составила 21,99 грн за кВтч. При условном потреблении 18 кВтч на 100 км это около 396 грн. В то же время количество записей о скоростных зарядных локациях в каталоге EVBOOST за месяц увеличилось всего на 0,9%. Об этом сообщает Институт исследований авторынка со ссылкой на данные EVBOOST.

В Украине средняя по медианному индексу стоимость скоростной зарядки электромобилей в конце октября 2026 года составила 21,99 грн за кВтч.

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Сколько стоит зарядка электромобиля

По данным EVBOOST, по состоянию на 31 октября медианные тарифы на публичных зарядных станциях составляли:

Расчет для электромобиля с потреблением 18 кВтч на 100 км, без учета потерь энергии, платы за время зарядки и парковки.

Следовательно, разница между подзарядкой на AC- и DC-станциях составляет около 38 грн на каждые 100 км.

При этом более мощные станции не обязательно дороже. Медианный тариф на локациях от 150 кВт совпадает с показателем для всех DC-локаций мощностью от 40 кВт.

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Сколько новых зарядок появилось в Украине

В октябре в каталог EVBOOST добавили 161 запись о скоростных зарядных локациях мощностью от 40 кВт против 53 в сентябре.

Однако это не означает, что в Украине открыли именно 161 новую станцию.

С учетом выбывших из каталога записей общее количество по данным исследования увеличилось лишь на 18 — с 2 022 до 2 040, или на 0,9%.

Больше новых записей пришлось на операторов Toka (62), ECOFACTOR (60) и GO TO-U (29).

В то же время из 161 добавленной записи 69 или 42,9% касались мощных зарядных локаций от 150 кВт.

За десять месяцев 2026 года количество записей о скоростных зарядных локациях увеличилось с 1680 до 2040, то есть на 21,4%.

Почему мощность зарядки не всегда определяет скорость

Эксперты обращают внимание, что реальная скорость подзарядки зависит не только от возможностей станции, но и от характеристик электромобиля.

Например, Nissan Leaf с батареей 40 кВтч может принимать быструю зарядку мощностью до 50 кВт. Поэтому использование станции на 150 или 240 кВт не обеспечит пропорциональное сокращение времени зарядки.

Важен также тип разъема.

По данным EVBOOST, в октябрьской структуре DC-коннекторов наибольшие частицы имели:

CCS2 — 40,8%.

GB/T DC — 30,3%.

CHAdeMO — 21,6%.

Владельцам электромобилей эксперты советуют учитывать совместимость разъема, максимально допустимую мощность подзарядки автомобиля и полную стоимость сессии.