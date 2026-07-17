НБУ откроет доступ для настройки банкоматов перед вводом купюры в 2000 грн

Национальный банк Украины приступил к подготовке финансовой инфраструктуры к введению в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен, которая появится в наличном обращении 4 сентября 2026 года. Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина» , регулятор презентовал дизайн купюры почти за два месяца до ее выпуска, чтобы банки, небанковские финансовые учреждения и обслуживающие оборудование компании имели достаточно времени для технической подготовки.

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Банкоматы и терминалы начнут готовить в августе

В Национальном банке сообщили, что в августе участникам рынка будет предоставлен бесплатный технический доступ к необходимым материалам для настройки банкоматов и программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС). По информации НБУ, такую процедуру регулятор применяет впервые, чтобы оборудование было полностью готово к работе с новой банкнотой уже в день ее введения в обращение.

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Подготовка охватит около 38,7 тыс. единиц оборудования по всей Украине. Из них около 15,75 тыс. составляют банкоматы, остальные — платежные терминалы и программно-технические комплексы самообслуживания. На протяжении всего периода подготовки Национальный банк будет взаимодействовать с банками, небанковскими учреждениями и сервисными компаниями, обеспечивающими настройку оборудования.

Как объясняет регулятор, преждевременное открытие технического доступа должно обеспечить готовность сети к началу обращения новой банкноты и упростить ее интеграцию в системы приема и выдачи наличных денег.

Новая банкнота номиналом 2000 гривен станет самой большой по номиналу в украинском наличном обороте. Ранее в НБУ объясняли, что ее введение связано с изменением структуры наличных расчетов, ростом среднего уровня доходов населения и необходимостью оптимизировать логистику наличных денег. По оценкам регулятора, новый номинал позволит сократить расходы на транспортировку, хранение и обработку банкнот, а также повысит эффективность кассовых операций.

Банкноту номиналом 2000 гривен с портретом украинского поэта и диссидента Василия Стуса Национальный банк официально введет в обращение 4 сентября 2026 года. Она будет обращаться одновременно с другими банкнотами гривны и станет законным платежным средством на всей территории Украины.

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