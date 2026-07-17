Зерновой экспорт под угрозой: судовладельцы массово отказываются от украинских портов

Из-за усиления российских атак на портовую инфраструктуру Одесщины судовладельцы массово упраздняют фрахтовые соглашения, а страховщики останавливают полисы военного риска. Это создает серьезный логистический кризис и давление на цены внутреннего рынка, сообщает специализированное издание ASAP Agri .

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Ситуация в Черноморском регионе резко обострилась после серии попаданий по гражданским судам и портовым объектам. Критическим фактором стал отказ международных страховых компаний оформлять новые полисы военного страхования. Без должного покрытия рисков нахождение в украинских территориальных водах становится финансово невозможным для большинства судовладельцев, что привело к отмене уже заключенных фрахтовых контрактов.

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Для украинских трейдеров это означает вынужденную паузу закупок. Многие крупные игроки даже приостановили прием зерна на базисе CPT-порт (доставка фермером к терминалу), чтобы просмотреть рисковые модели.

Продолжающие работу компании вынуждены снижать закупочные цены на зерно нового урожая в среднем на 300 грн за тонну. Фактически, украинские аграрии снова оказались в ситуации логистического «узкого места», когда спрос на внутреннем рынке падает из-за невозможности гарантировать экспорт.

Черноморская логистика: переход на альтернативные маршруты

Рынок сейчас пытается найти альтернативные маршруты, где доминируют соседи Украины.

Но на фоне проблем с экспортом из портов Одессы фиксируется стремительный рост спроса на румынское и болгарское зерно. Цены на фуражную пшеницу в порту Констанца (Румыния) на августовские поставки подскочили до 216 евро за тонну (около 247 долларов) на базисе FOB. Для сравнения, всего неделю назад стоимость колебалась в пределах 228−229 долларов.

Румынские продавцы ожидают дальнейшего роста цен, поэтому часть из них временно сняла предложения с рынка, готовясь заменить украинское предложение на мировом рынке.

Это подтверждает критичность ситуации: из-за систематических атак Украина уже потеряла около трети своих мощностей по экспорту зерна из-за ключевых черноморских портов. Дальнейшая блокировка портов не только усиливает давление на украинских фермеров, но и способствует вытеснению украинской продукции с традиционных рынков сбыта, где ее место быстро занимают партнеры из ЕС.

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