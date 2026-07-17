Зерновой экспорт под угрозой: судовладельцы массово отказываются от украинских портов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июля 2026, 8:34 Читати українською

Зерновой экспорт под угрозой: судовладельцы массово отказываются от украинских портов

Из-за усиления российских атак на портовую инфраструктуру Одесщины судовладельцы массово упраздняют фрахтовые соглашения, а страховщики останавливают полисы военного риска. Это создает серьезный логистический кризис и давление на цены внутреннего рынка, сообщает специализированное издание ASAP Agri .

Из-за усиления российских атак на портовую инфраструктуру Одесщины судовладельцы массово упраздняют фрахтовые соглашения, а страховщики останавливают полисы военного риска.

► Читайтестраницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Ситуация в Черноморском регионе резко обострилась после серии попаданий по гражданским судам и портовым объектам. Критическим фактором стал отказ международных страховых компаний оформлять новые полисы военного страхования. Без должного покрытия рисков нахождение в украинских территориальных водах становится финансово невозможным для большинства судовладельцев, что привело к отмене уже заключенных фрахтовых контрактов.

Читайте также: Украинские агрохолдинги отказываются от собственного флота

Для украинских трейдеров это означает вынужденную паузу закупок. Многие крупные игроки даже приостановили прием зерна на базисе CPT-порт (доставка фермером к терминалу), чтобы просмотреть рисковые модели.

Продолжающие работу компании вынуждены снижать закупочные цены на зерно нового урожая в среднем на 300 грн за тонну. Фактически, украинские аграрии снова оказались в ситуации логистического «узкого места», когда спрос на внутреннем рынке падает из-за невозможности гарантировать экспорт.

Черноморская логистика: переход на альтернативные маршруты

Рынок сейчас пытается найти альтернативные маршруты, где доминируют соседи Украины.

Но на фоне проблем с экспортом из портов Одессы фиксируется стремительный рост спроса на румынское и болгарское зерно. Цены на фуражную пшеницу в порту Констанца (Румыния) на августовские поставки подскочили до 216 евро за тонну (около 247 долларов) на базисе FOB. Для сравнения, всего неделю назад стоимость колебалась в пределах 228−229 долларов.

Румынские продавцы ожидают дальнейшего роста цен, поэтому часть из них временно сняла предложения с рынка, готовясь заменить украинское предложение на мировом рынке.

Это подтверждает критичность ситуации: из-за систематических атак Украина уже потеряла около трети своих мощностей по экспорту зерна из-за ключевых черноморских портов. Дальнейшая блокировка портов не только усиливает давление на украинских фермеров, но и способствует вытеснению украинской продукции с традиционных рынков сбыта, где ее место быстро занимают партнеры из ЕС.

Читайте также: ОПЗ выставят на аукцион: правительство назвал стартовую цену и условия для покупателя

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами