Главное за среду: временная защита для украинцев в ЕС, цены на топливо и 920 млн евро на подготовку к зиме

ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года, но с условиями

Страны Европейского Союза согласовали продолжение механизма временной защиты для людей, выехавших из Украины из-за войны, до 4 марта 2028 года, но с определенными условиями для новых заявителей. Об этом говорится в сообщении Совета Е С .

На АЗС прогнозируют скачок цен: горючее может подорожать на 12 грн.

На украинских АЗС на следующей неделе может начаться новая волна подорожания горючего. Бензин и дизель могут вырасти в цене примерно на 12 гривен, а стоимость литра может подорожать до 90 гривен из-за ситуации на Ближнем Востоке и сезонного роста спроса, рассказал основатель группы компаний Prime, эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

ЕС выделит Украине 920 миллионов евро на подготовку к зиме и восстановление энергетики — фон дер Ляйен

Европейский Союз в этом году предоставит Украине 920 млн евро на подготовку к зиме, восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры, которая подвергается российским атакам. Об этом во время визита в Киев заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ.

Украина и ЕС сделали первый шаг к Drone Deal: что предполагает соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подписали Письмо о намерениях относительно стратегического оборонно-промышленного партнерства, которое закладывает основу для предстоящего оборонного соглашения Drone Deal между Украиной и ЕС.

Киевский рынок недвижимости остановился: что происходит с ценами

Минфин уже писал, как киевский рынок аренды жилья отреагировал на усиление вражеских атак. Несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью в столице и регионе, спрос на съемные квартиры не только не снизился, но и, наоборот, вырос из-за миграции жильцов. В сегменте купли-продажи жилья ситуация кардинально разнится. «Минфин» разбирался, что происходит на столичном рынке недвижимости, и будет ли обвал цен на квартиры.

Гривневый депозит или валютные наличные: что выбрать на следующие пол года

На депозитном рынке продолжается летнее затишье. Минфин уже писал, что паузу в пересмотре доходности вкладов для населения взяли небольшие банки. А за последние две недели только 2 финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн немного откорректировали свои предложения. Сколько сейчас можно заработать на вкладе в крупном банке, стоит ли размещать свои гривневые сбережения на срочном депозите, «Минфин» расскажет в своем свежем обзоре.