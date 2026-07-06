Главное за понедельник: тарифы на электроэнергию, изменения в бронировании и лучший отзыв месяца

Украинцам хотят изменить тарифы на электроэнергию: когда свет будет дешевле

В Украине могут быть пересмотрены подход к оплате электроэнергии для населения. Речь идет об изменении коэффициентов в трехзонном тарифе. Об этом написал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Отзыв месяца: могут ли исполнители изымать у должников средства государственных программ

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в мае 2026 года. Им стал клиент Абанка под ником Владимир Белогуб сообщил: с его счета были списаны денежные средства, полученные по государственной программе «Скрининг здоровья 40+». По словам клиента, он не успел воспользоваться выплатой по ее целевому назначению, поскольку деньги были взысканы частным исполнителем.

Украинские агрохолдинги отказываются от собственного флота

В начале Великой войны несколько крупных украинских компаний сделали нетипичное для себя решение — купили собственные суда. В тот момент ставки фрахта взлетели в разы, иностранные судовладельцы боялись заходить в украинские порты, а контроль над логистикой стал вопросом выживания бизнеса. Теперь ситуация изменилась: те же компании продают флот.

Откровенно об Укрзализныце: нехватка международных рейсов, старые вагоны, высокие тарифы

Председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский в подкасте на канале «Что с экономикой?» ответил на болезненные вопросы финансовой устойчивости компании, будущего подвижного состава и сложностей с международными маршрутами.

Внесены изменения в правила бронирования для строителей и перевозчиков

Министерство развития общин и территорий Украины изменило критерии признания предприятий критически важными для экономики в сфере строительства, туризма и транспорта. Для части компаний это означает реальный риск утратить основание для бронирования работников от мобилизации.