Государственные программы на рынке жилья: сколько квартир доступны по « єОселя» и «єВідновлення» (инфографика)

Аналитики маркетплейса DIM .RIA исследовали состояние украинского рынка недвижимости, доступной по госпрограммам «єОселя» и «єВідновлення», по состоянию на июнь 2026 года. В отчете отражена реальная доля такого жилья на рынке, регионы с высоким спросом, а также разница между льготной стоимостью квадратного метра и среднерыночными ценами.

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Сколько жилья по «єОселя» и «єВідновлення» доступно в Украине?

В июне 2026 года 26,8% всех предложений жилья доступны по программе «єВідновлення», а 8,8% — по программе «єОселя».

Наибольшая доля жилья, доступного по программе «єОселя», представлена в Киевской (16,9%), Волынской (16,1%), Сумской (11%) и Ровенской (9,9%) областях. Наименьшее — в Запорожской (1%), Николаевской (2%) и Одесской (3,9%).

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По программе «єВідновлення» больше всего жилья в Сумской (56,2%), Черкасской (52,4%), Львовской (43,9%) и Днепропетровской (41,2%) областях. Меньше всего — в Одесской (15,3%), Ивано-Франковской (17,3%) и Хмельницкой (19,5%) областях.

Где жилье по госпрограммам пользуется наибольшим спросом?

«єОселя»

Активнее всего такую недвижимость украинцы ищут в Киевской области (6,4% поисковых запросов от общего количества), Киеве (5,2%), а также Хмельницкой (4,7%), Ивано-Франковской (4,7%) и Львовской (4,6%) областях. Наименьшее жилье за селением ищут в Запорожской (0,8%), Кировоградской (1,2%) и Николаевской (1,3%) областях.

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Данные также свидетельствуют о существенном дисбалансе между спросом и предложением. Наибольший дефицит предложения наблюдается в Запорожской области, где на одно объявление приходится 14 потенциальных покупателей. В Черкасской области это соотношение составляет 1:11, в Черновицкой — 1:10.

«єВідновлення»

Спрос на жилье, доступное по программе «Восстановление», значительно ниже, чем по «єОселя»: доля таких поисковых запросов в большинстве регионов не превышает 1% от общего количества. Больше всего ищут в Одесской области — 1,4%.

Как отличаются цены на жилье, доступное по госпрограммам, от средних на рынке?

Самые дорогие квартиры, доступные по государственным программам, в Киеве — однокомнатная квартира в среднем будет стоить $94,9 тыс, это на 13% больше средней однокомнатной квартиры на рынке. На Львовщине цена такой квартиры $73 тыс, однако это уже наоборот на 9% ниже среднерыночных цен. Наибольший разрыв между ценами на однокомнатные квартиры по госпрограммам и общерыночным в таких регионах: