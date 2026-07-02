Apple готовит рекордный выпуск iPhone и ведет переговоры с китайскими производителями чипов из «черного списка» Пентагона.

Apple выходит на рынок с самым амбициозным продуктовым планом за последние годы, несмотря на глобальную нехватку чипов памяти, которая бьет по конкурентам. По данным Nikkei Asia, общий объем производства смартфонов компании в 2026 году превысит 220 млн. единиц.

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Сложный iPhone и новые модели

Apple уже снабдила компоненты для около 80 млн смартфонов во втором полугодии 2026 года для 5 новых моделей разных форматов. Отдельно компания увеличила заказ на первый в истории складывающийся iPhone: поставщиков попросили подготовиться к производству около 10 млн единиц, что больше предыдущего прогноза в 7−8 млн.

На первую половину 2027 года запланировано, по меньшей мере, два новых iPhone — стандартный iPhone 18 и новый iPhone Air.

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Превосходство над конкурентами

Пока китайские производители Xiaomi, Oppo и Vivo сокращают годовые производственные планы ниже 100 млн единиц из-за нехватки чипов памяти, Apple использует свое рыночное преимущество в полном объеме.

«По сравнению с Apple, китайские производители смартфонов в слабой позиции по получению поставок чипов памяти. Это дает Apple хорошую мотивацию запустить iPhone весной и забрать еще больше их доли рынка», — сказал исполнительный директор компании-поставщика, работающей и с Apple, и с Xiaomi.

Также стало известно, что Apple ведет переговоры о закупке чипов памяти от китайских производителей ChangXin Memory Technologies и Yangtze Memory Technologies для продаваемых в Китае устройств. Обе компании входят в «черный список» Пентагона как предприятия, якобы поддерживающие китайские военные программы.

Активность по поиску поставщиков происходит после того, как на прошлой неделе Apple подняла цены на MacBook и iPad из-за роста стоимости памяти и хранилища.

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