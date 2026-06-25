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25 июня 2026, 11:02 Читати українською

Электромобиль Ferrari Luce стал провалом: падение акций и смена маркетингового директора

Презентация первого серийного электромобиля Ferrari обернулась для компании репутационной катастрофой. Вместо триумфа бренд получил волну насмешки, падение цены на акции и кризис доверия среди влиятельных клиентов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Презентация первого серийного электромобиля Ferrari обернулась для компании репутационной катастрофой.

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Что пошло не так

Ferrari Luce — это пятиместный электрический кроссовер с дизайном, разработанным Джонни Айвом. Проблема с ним заключалась не в технических характеристиках, ведь инженерные данные Ferrari обнародовала заранее и рынок их спокойно усвоил. Провал произошел на уровне нарратива: к моменту официальной презентации в Риме говорить было не о чем, кроме внешнего вида. А он расколол аудиторию.

Дизайн оказался настолько противоречивым, что даже легендарный соратник Энцо Феррари, Лука ди Монтедземоло, публично выразился в духе: «Китайцы точно не скопируют этот дизайн». Намек понятен.

К тому же вместо обсуждения инженерных достижений публика заговорила о размывании бренда. VIP-клиенты, тратящие более €600 000 на ограниченные серии классических Ferrari, занервничали: не заставит ли их компания купить Luce, чтобы сохранить доступ к желаемым моделям? Маркетинговый отдел был вынужден после презентации публично опровергать слухи о принудительных продажах электромобиля клиентам.

По сути, Luce — это не замена классическому Ferrari. Компания позиционирует ее как ежедневный автомобиль для состоятельных технологичных покупателей из Калифорнии, Ближнего Востока и Китая, для которых это будет четвертая или пятая машина в гараже.

Но донести эту идею на рынок маркетинговый отдел не смог.

Последствия: смена руководителя

Результатом стал уход многолетнего директора по маркетингу Энрико Галлиеры.

Его заменил Массимилиано Ди Сильвестре — бывший руководитель итальянского филиала BMW, возглавлявший запуск электромобилей немецкого бренда на итальянском рынке. Ferrari признал, чтобы продавать тяжелый, тихий пятиместный электромобиль с необычным дизайном нужен принципиально другой подход.

Напомним

Ferrari — не единственная автокомпания, испытывающая электромобильные трудности. Остальные гиганты европейского автопрома также столкнулись с схожими проблемами на этом рынке.

На фоне китайского доминирования, топ-менеджеры Volkswagen оценили состояние концерна как критическое.

А Nissan вообще поставил на паузу производство электрокаров и скачал свои производственные линии заказами от китайского Chery.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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