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24 июня 2026, 8:30 Читати українською

Электрический Qashqai откладывается: Nissan борется за выживание на рынке электрокаров

Японский автогигант Nissan решил поставить на паузу работу над электрической версией своего бестселлера, кроссовера Qashqai. Это решение обусловлено стремительной экспансией китайских автопроизводителей, наводнивших европейский рынок доступными и технологичными электромобилями. Об этом сообщил Reuters .

Японский автогигант Nissan решил поставить на паузу работу над электрической версией своего бестселлера, кроссовера Qashqai.

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В попытке выстоять под давлением конкурентов, предлагающих более дешевые альтернативы, Nissan вынужден пересмотреть свои планы, направив ресурсы на оптимизацию затрат и адаптацию модельного ряда к новым реалиям рынка.

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Хотя отказ от проекта позволит Nissan сэкономить средства в краткосрочной перспективе, он создает серьезные риски в будущем. По оценкам источников, если компания все же решит вернуться к разработке электро-Qashqai, модель вряд ли попадет на рынок раньше начала 2030-х годов. В таком динамическом сегменте это фактически означает безнадежное отставание от конкурентов, уже сейчас активно отвоевывающих его долю рынка.

Ситуация вокруг завода в Сандерленде, крупнейшей автомобильной площадке Великобритании, становится все более напряженной. В 2023 году план по производству электрического Qashqai воспринимался как стратегическая победа, которая должна была закрепить статус Британии как хабу производства EV.

Однако сегодня Nissan уже ведет переговоры с правительством по пересмотру финансовой поддержки. Компания также подписала соглашение с китайской Chery о возможном использовании своих производственных линий, что говорит о концептуальном изменении приоритетов.

Что это значит для будущего модельного ряда

Общая стратегия Nissan становится все более осторожной. Компания уже отказалась от выпуска двух электрических внедорожников в США и планирует сократить общее количество моделей с 56 до 45.

На эти решения оказывает влияние и геополитическая неопределенность: выход Британии из ЕС и новые правила происхождения компонентов для электромобилей создают дополнительные барьеры для экспорта. Негативные последствия уже ощутимы: в частности, отменены планы создания в Сандерленде производства трехкомпонентных силовых установок.

Официально Nissan заявляет, что остается приверженным стратегии «электрификации», включающей гибридные модели, однако отказ от ключевого электрического проекта четко указывает на изменение курса.

В мире, где цена и скорость выхода на рынок решают все, пауза для Qashqai — это признание того, что амбиции японской компании столкнулись с жесткой экономической реальностью, где инфляция и агрессивная конкуренция заставляют откладывать будущее на «потом».

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я Саня
Я Саня
24 июня 2026, 9:11
#
Пацани, ви дуже розслабилися. Які 2030р. Зараз з розвитком технологій, ШІ, все можна робити в 10 раз швидше і краще. Давайте входяте вже у струю, не хочу їздити на сюсянах чи хулийсянах
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