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23 июня 2026, 18:00 Читати українською

Госслужащих оставят без спецпенсий: как изменится система их начислений

Недавно во время заседания Совета коалиции правительство представило Концепцию пенсионной реформы. Соответствующий законопроект планируется подготовить к рассмотрению в Верховной Раде уже этой осенью. Предложенные изменения проанализировал Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики.

Недавно во время заседания Совета коалиции правительство представило Концепцию пенсионной реформы.
Фото: НБУ

Хочу обратить внимание на часть, которая должна изменить подход к специальному пенсионному обеспечению. Основная идея состоит в том, чтобы разделить нынешних и будущих получателей специальных пенсий на несколько категорий. Те, кому специальные пенсии уже назначены или те, кто приобрел необходимую выслугу лет, сохранят право на пенсионное обеспечение. В то же время меняется порядок дальнейшего увеличения таких выплат: будут индексироваться только базовая и страховая составляющие пенсии, тогда как профессиональная часть фактически будет «заморожена» или будет индексироваться лишь частично.

Для лиц, которые будут начинать службу, предусмотрено введение профессиональной накопительной пенсионной системы. В нее планируется включить военнослужащих, работников правоохранительных органов, судей, прокуроров и лиц, занятых в работах с вредными условиями труда.

Госслужащих оставят без спецпенсий: почему это несправедливо

Государственные служащие в данной модели отсутствуют. И именно это вызывает больше всего вопросов. В течение многих лет государственная служба строилась на своеобразном общественном договоре. Государство устанавливало для служащих многочисленные ограничения: запрет заниматься другими видами деятельности, особые требования по добродетели и поведению, повышенные стандарты ответственности. В то же время уровень оплаты труда большого числа государственных служащих, особенно работников первичного звена, традиционно оставался невысоким. Нередко заработная плата специалиста районной государственной администрации была соизмерима с заработком кассира в торговой сети.

Одним из факторов, частично компенсировавших невысокие доходы и профессиональные ограничения, было право на специальное пенсионное обеспечение. Кроме того, государственные служащие в течение длительного времени платили повышенные взносы в пенсионную систему, рассчитывая, что это обеспечит им надлежащий уровень социальной защиты после завершения трудовой деятельности.

Однако специальные пенсии для государственных служащих были отменены, а сегодняшняя пенсионная реформа фактически не предлагает ни одного нового механизма компенсации утраченных гарантий. Если для судей, прокуроров и других категорий предусматривается профессиональная накопительная система, то государственные служащие снова остаются в стороне.

Какими будут последствия

Подобная ситуация выглядит особенно нелогичной на фоне острого кадрового дефицита в органах государственной власти. Государственная служба уже сегодня сталкивается с оттоком профессиональных кадров, прежде всего на уровне исполнителей и специалистов, обеспечивающих ежедневное функционирование государственных институтов. Молодые специалисты все чаще выбирают частный сектор, где можно получить более высокую заработную плату без дополнительных ограничений и высокого уровня ответственности.

Если государство заинтересовано в формировании профессионального, стабильного и мотивированного корпуса государственных служащих, оно должно предложить понятные и справедливые социальные гарантии. Одним из возможных решений могло бы стать включение государственных служащих в профессиональную накопительную пенсионную систему с одновременным учетом повышенных взносов, которые они платили в предыдущие годы.

Пенсионная реформа должна быть не только финансовым проектом, но и инструментом государственной кадровой политики. Ведь эффективное государство невозможно без квалифицированных и мотивированных служащих, которые уверены, что многолетняя служба будет оценена и защищена.

Автор:
Гетманцев Даниил
председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев Даниил
Верховная Рада
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
korvin29
korvin29
23 июня 2026, 19:21
#
Госслужащие останутся без спецпенсий, а обычные украинцы останутся вообще без пенсий.
+
0
Fuzzy
Fuzzy
23 июня 2026, 20:55
#
Подивіться хто автор статті.
«заборону займатися іншими видами діяльності, особливі вимоги щодо доброчесності та поведінки, підвищені стандарти відповідальності» — видно, щошановний пан не стикався з цими «високостандартизованими» робітниками.
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