23 марта 2026, 18:10

POS-терминал через 23 минуты: в Украине появилось новое эквайринговое решение

Райффайзен Банк запускает для предпринимателей экспресс-сервис для приема безналичных платежей

Райффайзен Банк представил новый эквайринговый сервис: отныне получить POS-терминал в банке можно всего за 23 минуты. Запуск сервиса стал возможным при поддержке Mastercard.

Новое решение отвечает запросу малого и среднего бизнеса на быстроту и простоту. Когда предприниматель открывает новый бизнес или масштабирует уже существующий, каждый день без возможности принимать безналичные платежи — это потерянные клиенты.

Если раньше подключение терминала занимало в среднем до 72 часов, теперь предприниматель может получить терминал сразу в отделении или заказать его через приложение MyRaif.

Мы посмотрели на процесс глазами клиента и убрали все лишнее. Бизнесу не нужны сложные процедуры, ему нужен доступный здесь и сейчас инструмент", — отмечает Евгений Васильцов, директор департамента эквайринга Райффайзен Банка.

Банк делает ставку не только на скорость, но и другие преимущества предоставления услуг торгового эквайринга. Предприниматели получают современные Android-терминалы, которые могут работать даже во время перебоев с электроэнергией, быстрое зачисление средств на следующий день и интегрированный ПРРО без дополнительных сложных настроек и другие преимущества.

Получить POS-терминал можно двумя способами:

• обратиться в любое отделение Райфа и получить терминал в течение 23 минут;

• или подать заявку онлайн через приложение MyRaif

Таким образом, эквайринг не является отдельным длительным этапом в запуске бизнеса и стал частью быстрого старта.

Подробнее о торговом эквайринге Райффайзен Банка — на сайте банка .

Источник: Райффайзен Банк
