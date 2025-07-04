Главное за неделю: евро по 49, транш МВФ, замедление роста ВВП

2 июля евро впервые в истории превысил отметку в 49 гривен. Это очередной максимум для европейской валюты и историческое дно для гривны.

НКЦБФР утвердила предварительный список клиентов Фридом Финанс для возврата активов

Комиссия утвердила предварительный перечень клиентов ООО «Фридом Финанс Украина», которые имеют право на возврат своих активов. В него вошли почти 20 тысяч физических лиц, более 700 юридических лиц и 38 инвестфондов.

Украина получила девятый транш от МВФ

Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда — $500 млн на покрытие приоритетных бюджетных нужд.

Рост ВВП Украины замедлился до 0,9% в первом квартале — Госстат

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам первого квартала 2025 года резко замедлился и составил лишь 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кабмин прогнозирует инфляцию на 2026 год на уровне 8,6%

В 2026—2028 годах ожидается ослабление инфляционного давления. По прогнозу, в 2026 году потребительская инфляция в годовом исчислении составит 8,6%.

monobank упростил процедуру валютных переводов между родственниками

Онлайн-банк monobank обновил свое приложение, значительно упростив процесс перевода иностранной валюты между родственниками. Ранее эта процедура требовала сложного подтверждения родственных связей, из-за чего большинство клиентов ею не пользовались.