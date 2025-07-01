Украина получила девятый транш от МВФ

Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда — $500 млн на покрытие приоритетных бюджетных нужд. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что это результат восьмого просмотра программы сотрудничества EFF.

В рамках программы Фонд уже направил Украине 10,6 млрд долларов, пояснил Шмыгаль.

«Благодарен МВФ за постоянную системную поддержку, благодаря которой сохраняем устойчивость в борьбе за свободу и осуществляем восстановление государства», — заявил глава правительства.

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Напомним