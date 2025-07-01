Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда — $500 млн на покрытие приоритетных бюджетных нужд. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украина получила девятый транш от МВФ
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Он отметил, что это результат восьмого просмотра программы сотрудничества EFF.
В рамках программы Фонд уже направил Украине 10,6 млрд долларов, пояснил Шмыгаль.
«Благодарен МВФ за постоянную системную поддержку, благодаря которой сохраняем устойчивость в борьбе за свободу и осуществляем восстановление государства», — заявил глава правительства.
Читайте также: МВФ утвердил восьмой пересмотр программы EFF. Украина получит $500 млн
Напомним
- В Госбюджет уже поступило восемь траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $10,1 млрд из запланированных $15,5 млрд на период 2023—2027 годов.
- 31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,5 млрд долларов США (11,6 млрд СДР).
- Программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая составляет около $152,9 млрд на 2023−2027 годы.
- С начала полномасштабного вторжения Международный валютный фонд является третьим по величине поставщиком финансовой помощи Украине, после Европейского Союза и США.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1