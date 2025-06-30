monobank упростил процедуру валютных переводов между родственниками

Онлайн-банк monobank обновил свое приложение, значительно упростив процесс перевода иностранной валюты между родственниками. Ранее эта процедура требовала сложного подтверждения родственных связей, из-за чего большинство клиентов ею не пользовались. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский .

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Как работает обновленная функция

Согласно обновлению, интерфейс для подтверждения родственных связей стал значительно проще и быстрее. Теперь весь процесс можно пройти непосредственно в приложении.

Перевести валюту можно родственникам до второй степени родства. Для ближайших родственников (родителей, детей, мужа или жены) подтверждение происходит непосредственно в приложении в несколько кликов. Если же перевод осуществляется другим родственникам, например, бабушке, дяде или племяннику, необходимо предоставить документ, подтверждающий родственную связь, обратившись в службу поддержки банка.

Цель и ограничения

Олег Гороховский напомнил, что валютные переводы внутри Украины разрешены только между родственниками. Он отметил, что цель обновления — сделать эту законодательно разрешенную возможность реальной и доступной для более широкого круга клиентов, устранив бюрократические препятствия.

Почему в Украине действуют ограничения на валютные переводы между физическими лицами

Ограничения на осуществление переводов в иностранной валюте между физическими лицами внутри Украины являются частью общей системы валютного регулирования, проводимой Национальным банком Украины. Особенно жесткими эти меры стали после начала полномасштабного вторжения.

Главная цель таких ограничений — обеспечение макрофинансовой стабильности страны. Они помогают:

Предотвратить отток капитала: Ограничения не позволяют массово выводить валюту из банковской системы.

Защитить международные резервы: Резервы НБУ являются критически важными для оплаты импорта и обслуживания внешнего долга, поэтому их расходование строго контролируется.

Противодействовать теневой экономике: Запрет свободных переводов в валюте затрудняет выплату зарплат «в конвертах» и другие теневые расчеты.

В то же время НБУ делает исключение для переводов между близкими родственниками, понимая потребность семей поддерживать друг друга. Это социально важная норма, которая позволяет, например, родителям помогать детям валютой без лишней конвертации.

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