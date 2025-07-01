Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 2 июля. Евро впервые в истории превысило отметку 49 гривен. Это очередной максимум для европейской валюты и историческое дно для гривны. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Официальный курс евро впервые достиг отметки выше 49 гривен
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Курс евро
Официальный курс гривны к евро на среду установлен на уровне 49,40 грн. Это на 41 копейку выше, чем в предыдущий банковский день.
Курс доллара
Официальный курс доллара США на среду установлен на уровне 41,81 грн, что на 3 копейки выше, чем в понедельник.
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Источник: Минфин
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