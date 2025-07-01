Кабмин прогнозирует инфляцию на 2026 год на уровне 8,6%

В 2026—2028 годах предусматривается ослабление инфляционного давления. По прогнозу, в 2026 году потребительская инфляция в декабре к декабрю составит 8,6%. Об этом говорится в постановлении № 774 от 27 июня 2025 года.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Прогнозы по инфляции

В 2027 году рост потребительских цен 9 в измерении декабрь к декабрю замедлится до 5,9%, а в 2028 году — до 5,3%.

Читайте также: Инфляция в Украине выросла с 15,1 до 15,9%

«Замедление темпов роста цен будет происходить в условиях восстановления экономической активности и насыщения рынка товарами отечественного производства, создания эффективной конкурентоспособной среды в результате ускорения интеграции в общий рынок ЕС, повышения действенности и прозрачности государственной помощи субъектам хозяйствования, улучшения условий развития малого и среднего бизнеса, перехода к инновационной модели экономического развития», — говорится в Бюджетной декларации.

Напомним