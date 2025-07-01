В 2026—2028 годах предусматривается ослабление инфляционного давления. По прогнозу, в 2026 году потребительская инфляция в декабре к декабрю составит 8,6%. Об этом говорится в постановлении № 774 от 27 июня 2025 года.
Кабмин прогнозирует инфляцию на 2026 год на уровне 8,6%
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Прогнозы по инфляции
В 2027 году рост потребительских цен 9 в измерении декабрь к декабрю замедлится до 5,9%, а в 2028 году — до 5,3%.
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«Замедление темпов роста цен будет происходить в условиях восстановления экономической активности и насыщения рынка товарами отечественного производства, создания эффективной конкурентоспособной среды в результате ускорения интеграции в общий рынок ЕС, повышения действенности и прозрачности государственной помощи субъектам хозяйствования, улучшения условий развития малого и среднего бизнеса, перехода к инновационной модели экономического развития», — говорится в Бюджетной декларации.
Напомним
- В мае 2025 года инфляция ускорилась до 15,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,3%. Инфляция в мае росла с опережением прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2025 года. Отмечается, что отклонение от прогнозной траектории было обусловлено, прежде всего, стремительным подорожанием сырых продуктов питания вследствие неблагоприятных погодных условий весной и активного экспорта продовольствия.
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