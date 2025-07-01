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1 июля 2025, 12:22 Читати українською

Рост ВВП Украины замедлился до 0,9% в первом квартале — Госстат

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам первого квартала 2025 года резко замедлился и составил всего 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель продолжает тенденцию замедления экономического восстановления, наблюдавшуюся на протяжении всего 2024 года. Об этом свидетельствует оценка Государственной службы статистики.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам первого квартала 2025 года резко замедлился и составил всего 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Тенденция к замедлению

После стремительного восстановления экономики в начале 2024 года, когда рост ВВП в первом квартале достиг 6,8%, динамика постепенно ухудшалась. Во втором квартале 2024 года рост замедлился до 4%, в третьем — до 2,2%, а в четвертом квартале был зафиксирован даже незначительный спад на 0,1%.

Таким образом, показатель в 0,9% за первый квартал 2025 года является продолжением этой тенденции. В то же время по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2024 года, экономика все же продемонстрировала небольшой рост на 0,7% (с учетом сезонного фактора), что свидетельствует о стагнации, а не о начале новой рецессии.

Прогнозы правительства на будущее

Несмотря на текущие слабые показатели, правительство смотрит в будущее с оптимизмом. В недавно утвержденной Бюджетной декларации на 2026−2028 годы заложен прогноз ускорения роста ВВП: до 4,5% в 2026 году, 5% в 2027-м и 5,7% в 2028 году.

Почему ВВП рос в 2023 году и замедлился в 2024—2025 годах

Тенденция к замедлению роста украинской экономики имеет несколько логических объяснений:

  • Эффект низкой базы сравнения: в 2022 году, в первый год полномасштабного вторжения, ВВП Украины упал почти на 30%. Поэтому любое оживление в 2023 году на фоне этих катастрофических показателей выглядело как стремительный процентный рост. Этот эффект «отскока от дна» был самым сильным в начале 2023 года и постепенно исчерпал себя к началу 2024-го.
  • Атаки на энергетическую инфраструктуру: Усиление российских ударов по украинской энергетике в конце 2024 и в начале 2025 года нанесло прямой удар по экономической активности. Перебои с электроснабжением приводили к остановке производств, срыву логистики и росту затрат бизнеса.
  • Достижение «военного равновесия»: Украинская экономика адаптировалась к работе в условиях войны, но достигла определенного уровня, дальнейший рост с которого возможен только при условии существенного улучшения ситуации с безопасностью и поступления масштабных инвестиций.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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