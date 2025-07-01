Рост ВВП Украины замедлился до 0,9% в первом квартале — Госстат

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам первого квартала 2025 года резко замедлился и составил всего 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель продолжает тенденцию замедления экономического восстановления, наблюдавшуюся на протяжении всего 2024 года. Об этом свидетельствует оценка Государственной службы статистики.

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Тенденция к замедлению

После стремительного восстановления экономики в начале 2024 года, когда рост ВВП в первом квартале достиг 6,8%, динамика постепенно ухудшалась. Во втором квартале 2024 года рост замедлился до 4%, в третьем — до 2,2%, а в четвертом квартале был зафиксирован даже незначительный спад на 0,1%.

Таким образом, показатель в 0,9% за первый квартал 2025 года является продолжением этой тенденции. В то же время по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2024 года, экономика все же продемонстрировала небольшой рост на 0,7% (с учетом сезонного фактора), что свидетельствует о стагнации, а не о начале новой рецессии.

Прогнозы правительства на будущее

Несмотря на текущие слабые показатели, правительство смотрит в будущее с оптимизмом. В недавно утвержденной Бюджетной декларации на 2026−2028 годы заложен прогноз ускорения роста ВВП: до 4,5% в 2026 году, 5% в 2027-м и 5,7% в 2028 году.

Почему ВВП рос в 2023 году и замедлился в 2024—2025 годах

Тенденция к замедлению роста украинской экономики имеет несколько логических объяснений:

Эффект низкой базы сравнения: в 2022 году, в первый год полномасштабного вторжения, ВВП Украины упал почти на 30%. Поэтому любое оживление в 2023 году на фоне этих катастрофических показателей выглядело как стремительный процентный рост. Этот эффект «отскока от дна» был самым сильным в начале 2023 года и постепенно исчерпал себя к началу 2024-го.

Атаки на энергетическую инфраструктуру: Усиление российских ударов по украинской энергетике в конце 2024 и в начале 2025 года нанесло прямой удар по экономической активности. Перебои с электроснабжением приводили к остановке производств, срыву логистики и росту затрат бизнеса.

Достижение «военного равновесия»: Украинская экономика адаптировалась к работе в условиях войны, но достигла определенного уровня, дальнейший рост с которого возможен только при условии существенного улучшения ситуации с безопасностью и поступления масштабных инвестиций.

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