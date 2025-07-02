НКЦБФР утвердила предварительный список клиентов Фридом Финанс для возврата активов

Комиссия утвердила предварительный список клиентов ООО «Фридом Финанс Украина», имеющих право на возврат своих активов. В него вошли около 20 тысяч физических лиц, более 700 юридических лиц и 38 инвестфондов. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

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Что известно

В то же время, часть позиций пока не включена из-за необходимости их подтверждения или ожидания результатов проверки на предмет возможных санкционных ограничений.

Сейчас одобренный список проходит согласование других компетентных органов. После согласования всеми заинтересованными сторонами окончательный перечень будет утвержден Комиссией.

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Параллельно завершается доработка третьего нормативного акта, одобренного Комиссией ранее, четко определяющего порядок фактического возврата активов. Его утверждение вместе с финализированным перечнем откроет возможность клиентам подавать заявки на возврат средств через свои депозитарные учреждения и инвестиционные фирмы.

Комиссия впоследствии подготовит инфографику и четкие инструкции, что делать клиентам для получения принадлежащих им активов, а также ответы на другие важные вопросы.

Напомним