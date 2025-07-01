Главное за вторник: рост ВВП замедляется, евро растет, транш МВФ

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам первого квартала 2025 года резко замедлился и составил лишь 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель продолжает тенденцию к замедлению экономического восстановления, наблюдавшуюся в течение всего 2024 года.

Украина получила девятый транш от МВФ

Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда — $500 млн на покрытие приоритетных бюджетных нужд.

Официальный курс евро впервые достиг отметки выше 49 гривен

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 2 июля. Евро впервые в истории превысило отметку 49 гривен. Это очередной максимум для европейской валюты и историческое дно для гривны.

«Минималка» и пенсия: правительство планирует повышение в 2026 году

В проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы предусмотрено повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии по возрасту) с 2 361 грн до 2 564 грн. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 774 от 27 июня 2025 года.

Кабмин прогнозирует инфляцию на 2026 год на уровне 8,6%

В 2026−2028 годах ожидается ослабление инфляционного давления. По прогнозу, в 2026 году потребительская инфляция в годовом исчислении составит 8,6%.

Бюджетная декларация: Кабмин прогнозирует незначительный рост курса доллара

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы заложил незначительный рост курса доллара к гривне.