«Минималка» и пенсия: Правительство планирует повышение в 2026 году

В проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы предусмотрено повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии по возрасту) с 2361 грн до 2564 грн. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 774 от 27 июня 2025 года.

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Как изменится прожиточный минимум

Прогнозные размеры прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, предлагается установить на уровне: в 2026 году — 2564 грн, в 2027 году — 2715 грн, в 2028 году — 2859 грн.

В 2025 году, согласно закону «О Госбюджете на 2025 год», прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность (размер минимальной пенсии по возрасту) составляет 2 361 грн.

Также в документе говорится о намерении обеспечить ежегодное проведение индексации пенсий с 1 марта и принять меры по внедрению пенсионной реформы, в частности, создание необходимых предпосылок для внедрения второго уровня пенсионной системы.

Минималка

Кроме того, правительство предлагает с 1 января 2026 увеличить размер минимальной заработной платы с существующих 8 000 грн до 8 688 грн.

В 2027 году предлагается увеличить этот показатель до 9374 грн, в 2028 году — до 10059 грн.