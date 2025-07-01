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1 июля 2025, 8:33 Читати українською

Бюджетная декларация: Кабмин прогнозирует незначительный рост курса доллара

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы заложил незначительный рост курса доллара по отношению к гривне. Об этом говорится в постановлении № 774 от 27 июня 2025 года.

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы заложил незначительный рост курса доллара по отношению к гривне.
Фото: depositphotos

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Прогноз Кабмина

Средний курс доллара составит:

  • в 2026 году — 44,7 гривен (44,8 гривен — на декабрь)
  • в 2027 году — 45,2 гривен (45,3 гривен — на декабрь)
  • в 2028 году — 45,6 гривен (45,8 гривен — на декабрь).

«Ситуация на валютном рынке остается контролируемой: по итогам мая 2025 года среднемесячное значение обменного курса составило 41,5 гривны за доллар, а в среднем за 2024 год. 40,2 гривны за доллар», — говорится в бюджетной декларации.

Прошлогодние показатели

В прошлом году правительство ожидало роста среднего курса доллара:

  • в 2025 году до 45,0 гривен (45,6 гривен в декабрь),
  • в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 гривен в декабрь),
  • в 2027 году до 46,4 гривны (46,2 гривны на декабрь).

Напомним

  • В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. В то же время в апреле Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. Ожидается, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар (43,7 гривен — на декабрь).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+26
Ilya Subko
Ilya Subko
1 июля 2025, 8:50
#
Да какая разница сколько будет доллар , посмотрите на курс евро, основная масса импорта именно в евро, инфляция будет большая
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