Бюджетная декларация: Кабмин прогнозирует незначительный рост курса доллара

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы заложил незначительный рост курса доллара по отношению к гривне. Об этом говорится в постановлении № 774 от 27 июня 2025 года.

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Прогноз Кабмина

Средний курс доллара составит:

в 2026 году — 44,7 гривен (44,8 гривен — на декабрь)

в 2027 году — 45,2 гривен (45,3 гривен — на декабрь)

в 2028 году — 45,6 гривен (45,8 гривен — на декабрь).

«Ситуация на валютном рынке остается контролируемой: по итогам мая 2025 года среднемесячное значение обменного курса составило 41,5 гривны за доллар, а в среднем за 2024 год. 40,2 гривны за доллар», — говорится в бюджетной декларации.

Прошлогодние показатели

В прошлом году правительство ожидало роста среднего курса доллара:

в 2025 году до 45,0 гривен (45,6 гривен в декабрь),

в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 гривен в декабрь),

в 2027 году до 46,4 гривны (46,2 гривны на декабрь).

Напомним