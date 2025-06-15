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15 июня 2025, 12:16 Читати українською

Из-за ударов Израиля по газовой инфраструктуре Ирана цены на газ в Европе и Украине вырастут

Удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана подтолкнут цены на газ в Европе вверх, следовательно, он может подорожать и в Украине. Об этом написал экс-председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана подтолкнут цены на газ в Европе вверх, следовательно, он может подорожать и в Украине.
Фото: depositphotos

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Подробности

«Израиль начал уничтожать дронами Иранскую газовую инфраструктуру… для тех, кто думает, что делать с закупками газа на эту зиму: это будет иметь существенное влияние на баланс (а значит и цену в большую сторону) природного газа в Европе», — написал он.

Читайте: Цены на газ в Европе резко выросли на фоне ударов Израиля по Ирану

Коболев пояснил, что Иран поставлял газ в Турцию, которая перепродавала его в ЕС, в то время как из-за ударов Израиля иранский газ под риском остановки, а заменить российским турки его не смогут, потому что оба газопровода загружены почти вовсю.

«Поэтому Турция будет вынуждена либо уменьшать поставки газа в ЕС, либо увеличивать долю более дорогого LNG. В любом случае это толкнет цены в ЕС вверх. А если Израиль продолжит бить по иранскому газовому сектору и дальше, то часть российского газа может быть перенаправлена и в Иран», — подытожил экс-председатель.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», цены на природный газ в Европе резко подскочили на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что усилило опасения по поводу стабильности энергетических поставок. Дополнительным фактором роста цен на голубое топливо стали проблемы с обслуживанием газовых объектов в Норвегии.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что Украина может столкнуться с дефицитом газа вследствие масштабных атак россии по газовой инфраструктуре.

Украина из-за российских ударов по газовой инфраструктуре вынуждена была вернуться к значительным объемам импорта газа из Европы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 июня 2025, 12:43
#
Значит украинцам уже сейчас надо позаботиться об энергосбережении:
— застеклить все выбитые окна в подъездах многоквартирных домов;
— зимой выходить курить на улицу, а не открывать окна в подъездах,
чтобы курить в паре метров от входной двери в свою квартиру.

А если это не поможет экономии, то поставщикам тепла надо принять
кардинальные меры и снизить температуру теплоносителя, чтобы зимой
в квартирах украинцев вместо 24−25 °C было не более 19−20 °C.
К тому же нет смысла так сильно греть пустующие квартиры сограждан,
выехавших в Европу, ведь они всё равно не платят за услуги ЖКХ,
предоставляемые их жилью в Украине
+
+10
Kharakternyk
Kharakternyk
15 июня 2025, 13:11
#
Війна Ізраїля проти Ірану добре так йде на користь рф.
+
0
Три літри
Три літри
15 июня 2025, 13:50
#
В мріях москалів та малоросів

заводи що виробляють шахеди та запчастини до них — фсьо
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
15 июня 2025, 14:15
#
Вже давно в росії все виробляється, не мрій.
+
0
Три літри
Три літри
15 июня 2025, 14:18
#
Мрій що в росії щось виробляєтся
Головне не забувай бояри підливати — це потрібно для анестезії.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 июня 2025, 14:41
#
«Вже давно в росії все виробляється»

Невже таки все — навіть sim-карти
українських мобільних операторів…
+
0
Три літри
Три літри
15 июня 2025, 13:47
#
Коболев справді це висрав?
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
15 июня 2025, 14:17
#
В європі давно газ дорогий, якщо йдемо в європу — давно пора піднімати ціни, а не сидіти як в рашці - з дешевим газом та бензином по 25 гривень! Чому акцизи на паливо не піднімають?
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