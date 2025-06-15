Из-за ударов Израиля по газовой инфраструктуре Ирана цены на газ в Европе и Украине вырастут

Удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана подтолкнут цены на газ в Европе вверх, следовательно, он может подорожать и в Украине. Об этом написал экс-председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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«Израиль начал уничтожать дронами Иранскую газовую инфраструктуру… для тех, кто думает, что делать с закупками газа на эту зиму: это будет иметь существенное влияние на баланс (а значит и цену в большую сторону) природного газа в Европе», — написал он.

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Коболев пояснил, что Иран поставлял газ в Турцию, которая перепродавала его в ЕС, в то время как из-за ударов Израиля иранский газ под риском остановки, а заменить российским турки его не смогут, потому что оба газопровода загружены почти вовсю.

«Поэтому Турция будет вынуждена либо уменьшать поставки газа в ЕС, либо увеличивать долю более дорогого LNG. В любом случае это толкнет цены в ЕС вверх. А если Израиль продолжит бить по иранскому газовому сектору и дальше, то часть российского газа может быть перенаправлена и в Иран», — подытожил экс-председатель.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», цены на природный газ в Европе резко подскочили на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что усилило опасения по поводу стабильности энергетических поставок. Дополнительным фактором роста цен на голубое топливо стали проблемы с обслуживанием газовых объектов в Норвегии.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что Украина может столкнуться с дефицитом газа вследствие масштабных атак россии по газовой инфраструктуре.

Украина из-за российских ударов по газовой инфраструктуре вынуждена была вернуться к значительным объемам импорта газа из Европы.