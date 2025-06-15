Удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана подтолкнут цены на газ в Европе вверх, следовательно, он может подорожать и в Украине. Об этом написал экс-председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
Из-за ударов Израиля по газовой инфраструктуре Ирана цены на газ в Европе и Украине вырастут
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«Израиль начал уничтожать дронами Иранскую газовую инфраструктуру… для тех, кто думает, что делать с закупками газа на эту зиму: это будет иметь существенное влияние на баланс (а значит и цену в большую сторону) природного газа в Европе», — написал он.
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Коболев пояснил, что Иран поставлял газ в Турцию, которая перепродавала его в ЕС, в то время как из-за ударов Израиля иранский газ под риском остановки, а заменить российским турки его не смогут, потому что оба газопровода загружены почти вовсю.
«Поэтому Турция будет вынуждена либо уменьшать поставки газа в ЕС, либо увеличивать долю более дорогого LNG. В любом случае это толкнет цены в ЕС вверх. А если Израиль продолжит бить по иранскому газовому сектору и дальше, то часть российского газа может быть перенаправлена и в Иран», — подытожил экс-председатель.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», цены на природный газ в Европе резко подскочили на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что усилило опасения по поводу стабильности энергетических поставок. Дополнительным фактором роста цен на голубое топливо стали проблемы с обслуживанием газовых объектов в Норвегии.
Ранее Владимир Зеленский предупредил, что Украина может столкнуться с дефицитом газа вследствие масштабных атак россии по газовой инфраструктуре.
Украина из-за российских ударов по газовой инфраструктуре вынуждена была вернуться к значительным объемам импорта газа из Европы.
Комментарии - 8
— застеклить все выбитые окна в подъездах многоквартирных домов;
— зимой выходить курить на улицу, а не открывать окна в подъездах,
чтобы курить в паре метров от входной двери в свою квартиру.
А если это не поможет экономии, то поставщикам тепла надо принять
кардинальные меры и снизить температуру теплоносителя, чтобы зимой
в квартирах украинцев вместо 24−25 °C было не более 19−20 °C.
К тому же нет смысла так сильно греть пустующие квартиры сограждан,
выехавших в Европу, ведь они всё равно не платят за услуги ЖКХ,
предоставляемые их жилью в Украине
заводи що виробляють шахеди та запчастини до них — фсьо
Головне не забувай бояри підливати — це потрібно для анестезії.
Невже таки все — навіть sim-карти
українських мобільних операторів…