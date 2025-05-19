Испания заблокировала более 65 000 объявлений об аренде жилья на Airbnb

Министерство защиты прав потребителей Испании заявило в понедельник, что приказало Airbnb удалить со своей платформы более 65 000 объявлений об аренде жилья для отдыха, заявив, что они нарушают действующие правила. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Испанское правительство, а также городские советы и региональные власти начали общие меры против аренды жилья для туризма через такие сайты, как Airbnb и Booking, которые, по мнению многих испанцев, ограничивают жилищный фонд и делают аренду жилья недоступной для местных жителей.

В заявлении министерства говорится, что большинство объявлений Airbnb, которые должны быть заблокированы, не указывали номер лицензии, а другие не указывали, является ли владелец физическим лицом или корпорацией.

Министр по делам потребителей Пабло Бустиндуй заявил, что его целью является положить конец всеобщему «отсутствию контроля» и «незаконности» в бизнесе аренды жилья для отдыха, а также «способствовать доступу к жилью и защищать права потребителей».

Мэр Барселоны Хауме Кольбони предпринял жесточайший шаг в истории Испании в июне прошлого года, когда приказал ввести полный запрет на аренду жилья для туризма до 2028 года.