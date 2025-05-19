Министерство защиты прав потребителей Испании заявило в понедельник, что приказало Airbnb удалить со своей платформы более 65 000 объявлений об аренде жилья для отдыха, заявив, что они нарушают действующие правила. Об этом пишет Reuters.
Испания заблокировала более 65 000 объявлений об аренде жилья на Airbnb
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Что известно
Испанское правительство, а также городские советы и региональные власти начали общие меры против аренды жилья для туризма через такие сайты, как Airbnb и Booking, которые, по мнению многих испанцев, ограничивают жилищный фонд и делают аренду жилья недоступной для местных жителей.
В заявлении министерства говорится, что большинство объявлений Airbnb, которые должны быть заблокированы, не указывали номер лицензии, а другие не указывали, является ли владелец физическим лицом или корпорацией.
Министр по делам потребителей Пабло Бустиндуй заявил, что его целью является положить конец всеобщему «отсутствию контроля» и «незаконности» в бизнесе аренды жилья для отдыха, а также «способствовать доступу к жилью и защищать права потребителей».
Мэр Барселоны Хауме Кольбони предпринял жесточайший шаг в истории Испании в июне прошлого года, когда приказал ввести полный запрет на аренду жилья для туризма до 2028 года.
Комментарии - 3
А якщо коротко — треба банально будувати житло/готелі.