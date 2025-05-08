Главное за четверг: Украина рассматривает переход от доллара к евро и соглашение об ископаемых

8 мая Верховная Рада поддержала за основу и в целом ратификацию Соглашения о ископаемых между США и Украиной «За» законопроект проголосовало 338 депутатов.

Украина рассматривает переход от доллара к евро на фоне геополитических изменений.

Украина начала рассматривать возможность отказа от доллара США, потенциально привязав свою валюту уже к евро из-за фрагментации мировой торговли и усиления связей с Европой, сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный в комментарии Reuters.

Клиентам Фридом Финанс пообещали вернуть деньги уже летом: за что они будут бороться дальше

История с блокировкой счетов клиентов Фридом Финанс Украина тянется с 2022 года, когда СНБО ввел санкции против компании. Тогда были заморожены и средства и активы клиентов компании. В целом санкции ударили по 12,7 тыс. клиентов, которые потеряли доступ к 3,5 млрд грн. Где сейчас эти средства, и смогут ли владельцы увидеть их уже в ближайшие месяцы, разбирался «Минфин».

«Соглашение о ископаемых»: Как США и Украина будут делить доходы — объяснение Минэкономики

Украина и США подписали соглашение о недрах. В правительстве объяснили, каким образом будут распределяться доходы между сторонами в рамках договора.

4 марки, взлетевшие в цене во время войны

По многочисленным просьбам читателей продолжаем разговор о нестандартных инвестициях. На этот раз поговорим об украинских марках последних лет, которые стали не только очень популярными среди украинцев, но и серьезной и высокодоходной инвестицией для их владельцев.

ФРС США сохранила ставку в третий раз подряд на уровне 4,25−4,5% годовых

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 6−7 мая сохранила учетную ставку на уровне 4,25−4,5% годовых.