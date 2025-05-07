На Закарпатье разоблачили кол-центр, который обворовывал граждан ЕС

СБУ совместно с чешской полицией разоблачила схему кражи средств с электронных счетов жителей ЕС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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На Закарпатье задержаны 4 мошенника, которые использовали вирусные программы для присвоения криптовалюты и банковских счетов иностранных граждан.

Как работала схема

Для поиска клиентов фигуранты создали в Ужгороде подпольный колл-центр, в который привлекли по меньшей мере 70 операторов от 19 до 27 лет.

«По инструкции» они звонили по телефону иностранцам, представлялись им инвестиционными консультантами и уговаривали вкладывать средства в «перспективные» криптопроекты.

Одновременно с этим ИТ-специалисты, входившие в состав колл-центра, создавали интернет-объявление, где рекламировали фейковые платформы для инвестирования.

В обоих случаях мошенники предлагали своим жертвам зарегистрироваться в электронном кабинете, что позволяло злоумышленникам сломать устройства клиентов.

Далее фигуранты заходили на криптогаманцы и банковские приложения пользователей и переводили украденные средства на собственные счета.

Таким образом, мошенники завладели по меньшей мере 2 млн в гривневом эквиваленте.

Обыски

Во время обысков в помещении колл-центра и в помещениях фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.

4-м организаторам «схемы» сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия по привлечению к уголовной ответственности всех участников сделки.