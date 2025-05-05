Правительство скрывает детали соглашения о полезных ископаемых из США. Гетманцев призвал обнародовать все документы

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев призывает обнародовать все документы относительно так называемого «ресурсного» соглашения между Украиной и США перед его ратификацией в парламенте. Об этом он написал в телеграм-канале.

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«Ресурная сделка»

По его словам, на сегодняшний день много вопросов относительно его позиции так называемого «ресурсного» Соглашения между Украиной и США. Что касается перспектив его ратификации в парламенте.

«Я не привык скрываться за громкими лозунгами, поэтому не буду рассказывать вам ни о „измене“, ни о „победе“. Это чрезвычайно тяжелое решение в критические времена», — пояснил Гетменцев.

Он отмечает, что никто не сможет спорить с тем, что Соединенные Штаты — ключевой партнер и помощник Украины в отражении неспровоцированной российской агрессии. С самого начала войны их помощь — финансами, оружием, разведывательными данными, уберегла десятки тысяч жизней украинских военных и граждан. Сейчас Соединенные Штаты выполняют чрезвычайно трудную и важную миссию в переговорном процессе по достижению мира. В будущем, наряду со странами ЕС, могут стать одним из ключевых инвесторов в восстановление Украины. Мы — украинские граждане, украинские народные депутаты не можем этим пренебрегать.

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«Не заключение соглашения будет иметь худшие последствия для страны, чем его заключение. Поэтому, несмотря ни на что, я буду голосовать за его ратификацию, хотя и понимаю тех, кто его не поддерживает», — написал он.

Также, как отмечает глава Налогового комитета, переговоры были тяжелыми.

«Первые проекты Соглашения, условия у них, с учетом переговорной стратегии партнера, очень отличались от нынешних. Учитывая, как шли переговоры, мы понимаем, что не удалось отстоять полностью все то, на что мы рассчитывали, о чем говорил президент Украины», — отметил Гетманцев.

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Что возмутило Гетманцева

«Единственное чего я не могу принять — это желание скрыть правительственными чиновниками правду от украинского народа и парламентариев. Убежденный народ и ВР на четвертом году великой войны достаточно зрелые, чтобы с ними не играли в «прятки», пытаться украсить реальность своими презентациями и победными сообщениями в социальных сетях. Не нужно политического пинг-понга, попыток переложить ответственность на парламентариев. Народные депутаты все поныимают и примут решение в интересах страны.

Первоисточники, включая технические условия, детали и другие «тонкие моменты», должны быть опубликованы. Украинцы могут читать и анализировать текст. Нам не нужно переводить содержание документов в FB, одновременно его искривляя.

Украинский народ заслуживает права знать правду, какой бы она ни была. А мы все вместе заинтересованы в том, чтобы соглашение заложило прочный фундамент в послевоенное восстановление и модернизацию Украины", — подытожил он.

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Напомним

«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение о ископаемых).

Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.