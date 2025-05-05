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5 мая 2025, 12:38 Читати українською

Правительство скрывает детали соглашения о полезных ископаемых из США. Гетманцев призвал обнародовать все документы

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев призывает обнародовать все документы относительно так называемого «ресурсного» соглашения между Украиной и США перед его ратификацией в парламенте. Об этом он написал в телеграм-канале.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев призывает обнародовать все документы относительно так называемого «ресурсного» соглашения между Украиной и США перед его ратификацией в парламенте.
Фото: depositphotos

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Ресурная сделка»

По его словам, на сегодняшний день много вопросов относительно его позиции так называемого «ресурсного» Соглашения между Украиной и США. Что касается перспектив его ратификации в парламенте.

«Я не привык скрываться за громкими лозунгами, поэтому не буду рассказывать вам ни о „измене“, ни о „победе“. Это чрезвычайно тяжелое решение в критические времена», — пояснил Гетменцев.

Он отмечает, что никто не сможет спорить с тем, что Соединенные Штаты — ключевой партнер и помощник Украины в отражении неспровоцированной российской агрессии. С самого начала войны их помощь — финансами, оружием, разведывательными данными, уберегла десятки тысяч жизней украинских военных и граждан. Сейчас Соединенные Штаты выполняют чрезвычайно трудную и важную миссию в переговорном процессе по достижению мира. В будущем, наряду со странами ЕС, могут стать одним из ключевых инвесторов в восстановление Украины. Мы — украинские граждане, украинские народные депутаты не можем этим пренебрегать.

Читайте: В Раду внесли законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для выполнения соглашения о недрах

«Не заключение соглашения будет иметь худшие последствия для страны, чем его заключение. Поэтому, несмотря ни на что, я буду голосовать за его ратификацию, хотя и понимаю тех, кто его не поддерживает», — написал он.

Также, как отмечает глава Налогового комитета, переговоры были тяжелыми.

«Первые проекты Соглашения, условия у них, с учетом переговорной стратегии партнера, очень отличались от нынешних. Учитывая, как шли переговоры, мы понимаем, что не удалось отстоять полностью все то, на что мы рассчитывали, о чем говорил президент Украины», — отметил Гетманцев.

Читайте: Рада может ратифицировать соглашение о недрах 8 мая

Что возмутило Гетманцева

«Единственное чего я не могу принять — это желание скрыть правительственными чиновниками правду от украинского народа и парламентариев. Убежденный народ и ВР на четвертом году великой войны достаточно зрелые, чтобы с ними не играли в «прятки», пытаться украсить реальность своими презентациями и победными сообщениями в социальных сетях. Не нужно политического пинг-понга, попыток переложить ответственность на парламентариев. Народные депутаты все поныимают и примут решение в интересах страны.

Первоисточники, включая технические условия, детали и другие «тонкие моменты», должны быть опубликованы. Украинцы могут читать и анализировать текст. Нам не нужно переводить содержание документов в FB, одновременно его искривляя.

Украинский народ заслуживает права знать правду, какой бы она ни была. А мы все вместе заинтересованы в том, чтобы соглашение заложило прочный фундамент в послевоенное восстановление и модернизацию Украины", — подытожил он.

Читайте: Украина и США не получат доходов от соглашения о недрах еще десятилетия — Reuters

Напомним

«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение о ископаемых).

Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+73
EvilReptiloid
EvilReptiloid
5 мая 2025, 12:48
#
Українському народу зараз навіть власні тушки не належать, не те що копалини. Очевидно Данічка працює на старих власників тих копалин, які сильно незадоволені, що їхнє майно брутально віджимають. Ну і приплів сюди інтереси українського народу. Мовляв, не просто так хочу ту угоду перевірити, а «по просьбе трудящихся».
+
+15
Я_ __
Я_ __
5 мая 2025, 13:39
#
Та ні, железняк теж казав, що їх свириденко просить ратифікувати і проголосувати «за», але при цьому не надає їм ознайомитися з текстом.
+
0
korolenkodenis
korolenkodenis
5 мая 2025, 12:54
#
Хмммм, зачем ее публиковать? Она нужна только тем, кто будет принимать ее о ее ратификации.
А зачем какому-то Васе условия этой сделки? Для этого мы выбрали Вас, делегировали Вам полномочия необходимые. Принимайте решение.
Обычным людям условия этого договора не нужно знать или опять начнется сражение между сторонниками «зрады или перемоги», в зависимости от того, что каждый увидит в тех условиях:-)
+
+15
Я_ __
Я_ __
5 мая 2025, 13:40
#
Korolenkodenis

«Для этого мы выбрали Вас»

Так не надають депутатам текст угоди…їх свириденко просить проголосувати «за» та ратифікувати цю угоду по суті всліпу, не надаючи депутатам всього тексту…про це железняк вже казав

«Обычным людям условия этого договора не нужно знать»

В тебе з «логікою» проблеми якісь напевно, бо так можна не цікавитися нічим, бо ти ж когось делегував, нехай там самі собі щось навирішують, правда потім може виявитися що ти і твої пра-пра-пра-пра-правнуки будуть виплачувати дуже і дуже багато грошей комусь:)

За твоєю «логікою» можна і закони не публікувати, ну вони будуть самостійно все приймати і тобі пост фактум казати винен ти в чомусь чи не винен)0 0
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+15
Я_ __
Я_ __
5 мая 2025, 13:38
#
«Уряд приховує деталі угоди про корисні копалини з США. Гетманцев закликав оприлюднити всі документи»

Передбачаю потужний скандал :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 мая 2025, 14:51
#
Сама угода оприлюднена на сайтi КМУ.
+
0
guitar
guitar
5 мая 2025, 14:54
#
т. е. этот гусь все-равно будет голосовать за этот документ даже если не увидит текст соглашения?
зачем тогда эти 450 дармоедов нужны? тупо кнопки жать?
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