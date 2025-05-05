Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев призывает обнародовать все документы относительно так называемого «ресурсного» соглашения между Украиной и США перед его ратификацией в парламенте. Об этом он написал в телеграм-канале.
Правительство скрывает детали соглашения о полезных ископаемых из США. Гетманцев призвал обнародовать все документы
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«Ресурная сделка»
По его словам, на сегодняшний день много вопросов относительно его позиции так называемого «ресурсного» Соглашения между Украиной и США. Что касается перспектив его ратификации в парламенте.
«Я не привык скрываться за громкими лозунгами, поэтому не буду рассказывать вам ни о „измене“, ни о „победе“. Это чрезвычайно тяжелое решение в критические времена», — пояснил Гетменцев.
Он отмечает, что никто не сможет спорить с тем, что Соединенные Штаты — ключевой партнер и помощник Украины в отражении неспровоцированной российской агрессии. С самого начала войны их помощь — финансами, оружием, разведывательными данными, уберегла десятки тысяч жизней украинских военных и граждан. Сейчас Соединенные Штаты выполняют чрезвычайно трудную и важную миссию в переговорном процессе по достижению мира. В будущем, наряду со странами ЕС, могут стать одним из ключевых инвесторов в восстановление Украины. Мы — украинские граждане, украинские народные депутаты не можем этим пренебрегать.
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«Не заключение соглашения будет иметь худшие последствия для страны, чем его заключение. Поэтому, несмотря ни на что, я буду голосовать за его ратификацию, хотя и понимаю тех, кто его не поддерживает», — написал он.
Также, как отмечает глава Налогового комитета, переговоры были тяжелыми.
«Первые проекты Соглашения, условия у них, с учетом переговорной стратегии партнера, очень отличались от нынешних. Учитывая, как шли переговоры, мы понимаем, что не удалось отстоять полностью все то, на что мы рассчитывали, о чем говорил президент Украины», — отметил Гетманцев.
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Что возмутило Гетманцева
«Единственное чего я не могу принять — это желание скрыть правительственными чиновниками правду от украинского народа и парламентариев. Убежденный народ и ВР на четвертом году великой войны достаточно зрелые, чтобы с ними не играли в «прятки», пытаться украсить реальность своими презентациями и победными сообщениями в социальных сетях. Не нужно политического пинг-понга, попыток переложить ответственность на парламентариев. Народные депутаты все поныимают и примут решение в интересах страны.
Первоисточники, включая технические условия, детали и другие «тонкие моменты», должны быть опубликованы. Украинцы могут читать и анализировать текст. Нам не нужно переводить содержание документов в FB, одновременно его искривляя.
Украинский народ заслуживает права знать правду, какой бы она ни была. А мы все вместе заинтересованы в том, чтобы соглашение заложило прочный фундамент в послевоенное восстановление и модернизацию Украины", — подытожил он.
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Напомним
«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение о ископаемых).
Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.
Комментарии - 7
А зачем какому-то Васе условия этой сделки? Для этого мы выбрали Вас, делегировали Вам полномочия необходимые. Принимайте решение.
Обычным людям условия этого договора не нужно знать или опять начнется сражение между сторонниками «зрады или перемоги», в зависимости от того, что каждый увидит в тех условиях:-)
«Для этого мы выбрали Вас»
Так не надають депутатам текст угоди…їх свириденко просить проголосувати «за» та ратифікувати цю угоду по суті всліпу, не надаючи депутатам всього тексту…про це железняк вже казав
«Обычным людям условия этого договора не нужно знать»
В тебе з «логікою» проблеми якісь напевно, бо так можна не цікавитися нічим, бо ти ж когось делегував, нехай там самі собі щось навирішують, правда потім може виявитися що ти і твої пра-пра-пра-пра-правнуки будуть виплачувати дуже і дуже багато грошей комусь:)
За твоєю «логікою» можна і закони не публікувати, ну вони будуть самостійно все приймати і тобі пост фактум казати винен ти в чомусь чи не винен)0 0
Передбачаю потужний скандал :)
зачем тогда эти 450 дармоедов нужны? тупо кнопки жать?