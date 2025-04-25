Главное за неделю: Курс валют, цены на золото и как создать финансовую подушку
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской компании Crestline Limited на приобретение контроля над ООО «Финтех Бенд» — разработчиком и технологическим оператором monobank, совершающим все банковские операции на базе Универсал Банка.
В первом квартале экономика Украины выросла на 0,5% — НБУ
В первом квартале 2025 г. реальный ВВП вырос на 0,5% в годовом исчислении после спада в предыдущем квартале. Об этом говорится в Инфляционном отчете за апрель 2025 года, обнародованном НБУ.
Почему доллар не будет падать в Украине, как во всем мире, стоит ли затариваться евро
В последние недели доллар активно снижается по отношению к корзине основных валют, евро — растет. И чем дольше сохраняется такая ситуация, тем активнее обсуждается в СМИ тема возможного окончания эры гегемонии доллара. Начавшиеся изменения валютного миропорядка коснутся и миллионов украинцев, привыкших измерять уровень своего благосостояния у «зеленых». О перспективах доллара и евро в Украине поговорим подробнее.
Налоговый комитет поддержал законопроект о регулировании и налогообложении криптовалют
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов.
Война и тарифные войны: как создать финансовую подушку в новых условиях
Война уже наглядно доказала тысячам украинцев, что финансовая подушка безопасности в наши дни критически необходима. Глобальная перестройка мировых экономических раскладов, начатая Дональдом Трампом, дает еще один сигнал не просто создать собственный резервный фонд, но и «подогнать» его структуру под текущие реалии.
МВФ снизил ожидания экономического роста в Украине
Экономический рост Украины в 2024 году достиг 3,5%, тогда как прогноз на 2025 год составляет лишь 2,0%, что в обоих случаях заметно ниже ожиданий, обнародованных МВФ в ноябре прошлого года. Об этом говорится в новом обзоре мировой экономики.
Цена на газ для населения остается неизменной еще год.
Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продолжит поставлять газ для населения по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр. Это подразумевает тарифный план «Фиксированный» для бытовых клиентов.
Цены на золото впервые в истории превысили $3500 за унцию
22 апреля цена золота обновила исторический максимум и впервые превысила $3450 за унцию. Котировки июньских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,3%, достигнув $3504,2 за унцию. Золото подорожало до рекордного уровня на фоне нового витка ослабления доллара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом и сохраняющихся опасений по поводу последствий торговой войны. По состоянию на 25 апреля цена на спотовое золото снизилась до $3 299,69 за тройскую унцию.
Как купить квартиру без денег: 5 рабочих вариантов
Война обострила жилищный вопрос: на традиционный дефицит жилья наложился потенциальный спрос от владельцев разрушенного жилья и переселенцев. Однако позволить себе даже бюджетный вариант могут далеко не все. Но оказывается, что сейчас появилась возможность купить квартиру без денег или с минимальными вложениями. Другое дело, что у такого варианта, кроме бесспорных плюсов, есть свои серьезные минусы.
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