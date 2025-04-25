Главное за неделю: Курс валют, цены на золото и как создать финансовую подушку

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской компании Crestline Limited на приобретение контроля над ООО «Финтех Бенд» — разработчиком и технологическим оператором monobank, совершающим все банковские операции на базе Универсал Банка.

В первом квартале экономика Украины выросла на 0,5% — НБУ

В первом квартале 2025 г. реальный ВВП вырос на 0,5% в годовом исчислении после спада в предыдущем квартале. Об этом говорится в Инфляционном отчете за апрель 2025 года, обнародованном НБУ.

Почему доллар не будет падать в Украине, как во всем мире, стоит ли затариваться евро

В последние недели доллар активно снижается по отношению к корзине основных валют, евро — растет. И чем дольше сохраняется такая ситуация, тем активнее обсуждается в СМИ тема возможного окончания эры гегемонии доллара. Начавшиеся изменения валютного миропорядка коснутся и миллионов украинцев, привыкших измерять уровень своего благосостояния у «зеленых». О перспективах доллара и евро в Украине поговорим подробнее.

Налоговый комитет поддержал законопроект о регулировании и налогообложении криптовалют

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов.

Война и тарифные войны: как создать финансовую подушку в новых условиях

Война уже наглядно доказала тысячам украинцев, что финансовая подушка безопасности в наши дни критически необходима. Глобальная перестройка мировых экономических раскладов, начатая Дональдом Трампом, дает еще один сигнал не просто создать собственный резервный фонд, но и «подогнать» его структуру под текущие реалии.

МВФ снизил ожидания экономического роста в Украине

Экономический рост Украины в 2024 году достиг 3,5%, тогда как прогноз на 2025 год составляет лишь 2,0%, что в обоих случаях заметно ниже ожиданий, обнародованных МВФ в ноябре прошлого года. Об этом говорится в новом обзоре мировой экономики.

Цена на газ для населения остается неизменной еще год.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продолжит поставлять газ для населения по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр. Это подразумевает тарифный план «Фиксированный» для бытовых клиентов.

Цены на золото впервые в истории превысили $3500 за унцию

22 апреля цена золота обновила исторический максимум и впервые превысила $3450 за унцию. Котировки июньских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,3%, достигнув $3504,2 за унцию. Золото подорожало до рекордного уровня на фоне нового витка ослабления доллара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом и сохраняющихся опасений по поводу последствий торговой войны. По состоянию на 25 апреля цена на спотовое золото снизилась до $3 299,69 за тройскую унцию.

Как купить квартиру без денег: 5 рабочих вариантов