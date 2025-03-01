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1 марта 2025, 8:30 Читати українською

Подписание соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США отменили

Украина и США не подписали соглашение о редкоземельных металлах, как планировалось изначально. Церемонию подписания отменили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Guardian.

Украина и США не подписали соглашение о редкоземельных металлах, как планировалось изначально.
Фото: pravda.com.ua

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Что известно

По данным издания, в одном из помещений Белого дома уже «все подготовили» к подписанию соглашения о редкоземах. Но планы изменились после перепалки между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

При этом представитель Белого дома рассказал, что Украина будет решать, можно ли перенести встречу, пока Зеленский остается в США.

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Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, который будет наполняться совместно и в частности средствами по реализации украинских полезных ископаемых.

Ключевые позиции

По словам премьера, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:

  • Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет управляться правительствами обеих наших стран.
  • Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
  • Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
  • США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
  • Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.
  • В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса. То есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

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Отметим, что соглашение может быть подписано в пятницу, 28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
KValera
KValera
1 марта 2025, 8:38
#
Finita la commedia
+
+15
Coreinside
Coreinside
1 марта 2025, 8:52
#
На жаль, тепер ми будемо дивитися трагедію.
+
+90
Павел Еникеев
Павел Еникеев
1 марта 2025, 8:58
#
Почему теперь? А до этого что было?
+
+15
rusgl
rusgl
1 марта 2025, 10:03
#
Тепер точно «путін нападе»?
+
0
stas12345
stas12345
1 марта 2025, 9:33
#
Что и требовалось доказать
+
0
plitt
plitt
1 марта 2025, 10:28
#
Актер это как пустой сосуд, что туда вольют то он и выдаст. Но выбрать себе в режиссеры вместо Трампа, Макрона с его 19% поддержкой в стране, и Стармера самих стоящих на задних лапах перед Америкой это очень даже не правильно, Кто видел полностью встречу, тот меня поймет.
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