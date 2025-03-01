Украина и США не подписали соглашение о редкоземельных металлах, как планировалось изначально. Церемонию подписания отменили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Guardian.
Подписание соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США отменили
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Что известно
По данным издания, в одном из помещений Белого дома уже «все подготовили» к подписанию соглашения о редкоземах. Но планы изменились после перепалки между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
При этом представитель Белого дома рассказал, что Украина будет решать, можно ли перенести встречу, пока Зеленский остается в США.
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Напомним
«Минфин» писал, что Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, который будет наполняться совместно и в частности средствами по реализации украинских полезных ископаемых.
Ключевые позиции
По словам премьера, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:
- Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет управляться правительствами обеих наших стран.
- Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
- Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
- США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
- Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.
- В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса. То есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.
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Отметим, что соглашение может быть подписано в пятницу, 28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
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