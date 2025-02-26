Подрядчики USAID предупреждают об остановке работы и судебных исках с миллионными долгами

Подрядчики, которым Агентство США по международному развитию (USAID) задолжало сотни миллионов долларов , предупреждают, что им, возможно, придется закрыться. Кроме того, они рискуют получить судебные иски в развивающихся странах. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Одна крупная фирма даже говорит, что американские банки не будут одалживать ей больше денег из-за опасений, что правительство США не выполнит своих обязательств по финансированию.

Обвинения, среди которых угрозы физической расправы над иностранными сотрудниками из-за невыплаченных долгов, были предъявлены в новых судебных документах в понедельник.

Они касаются одного из нескольких дел, направленных на отмену 90-дневного замораживания финансирования и работы зарубежной помощи, введенной администрацией Трампа, что привело к хаосу в глобальном секторе гуманитарной помощи.

По данным Совета профессиональных услуг, агентство задолжало подрядчикам минимум $500 млн в начале февраля, что грозит банкротством многим мелким компаниям.

Читайте также: Евросоюз пересмотрит программы зарубежной помощи после остановки USAID

Во вторник после обеда судья обязал правительство США выплатить долги до полуночи, но правительство США через несколько часов подало апелляцию на это решение. Истцы неоднократно заявляли, что администрация Трампа не выполняла решение суда.

USAID располагало примерно $43 млрд в 2023 году. Агентство работает преимущественно через подрядчиков, выполняющих проекты от его имени по всему миру, — некоторые фирмы выполняют проекты развития на сотни миллионов долларов ежегодно, преимущественно с низкой маржой.

Трамп против USAID

Президент США Дональд Трамп и его советник-миллиардер Илон Маск, возглавляющий так называемый Департамент эффективности правительства (DOGE), утверждают, что USAID следует закрыть.

Администрация президента отправила большинство из 10 000 сотрудников USAID в административный отпуск и отменила десятки контрактов, что повлияло на проекты от Африки до Украины и привело к потере сотен рабочих мест в США.

Читайте также: Белый дом уволил генерального инспектора USAID

Долги компаний

Один из истцов, компания DAI Global LLC, расположенная неподалеку от Вашингтона, в Бетесде, штат Мэриленд, заявила, что не получила никаких платежей на сумму $115 млн, которые задолжало USAID, причем $70 млн просрочены по меньшей мере на 30 дней.

DAI заявила, что была вынуждена обратиться к «небанковскому кредитору, специализирующемуся на сложных ситуациях», поскольку правительство США не оплатило задолженность.

DAI, уже уволившая более 500 сотрудников в США, заявила, что теперь ей грозят штрафы, налоговые санкции и судебные иски со стороны нескольких поставщиков.

Кроме того, компания может столкнуться с судебными исками, если она будет вынуждена временно отстранить еще 4000 сотрудников за границей без сохранения заработной платы в нарушение местного трудового законодательства.

Другая компания Chemonics International Inc., которая за последние 50 лет реализовала более 1 000 иностранных программ помощи в более чем 100 странах, заявила в середине февраля, что имеет долг более чем в $100 млн.

Напомним

20 января 2025 г., в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.

Читайте также: Сотрудников USAID по всему миру отправят в административный отпуск

3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.

После чего Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора USAID.