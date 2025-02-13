Пышный: Налоговая не получит неконтролируемого доступа к банковской тайне
Главное за четверг: Доступ к банковской тайне и три сценария для Украины в переговорах Трампа
Нацбанк не согласится с внесудебным доступом любого госоргана к банковской тайне украинцев, отметил глава Национального банка Андрей Пышный.
Зеленский ввел санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука
Президент Владимир Зеленский 13 февраля ввел санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука.
В четыре раза выше, чем у Госстата: что на самом деле происходит с ценами на еду в Украине
Данные Госстата показали незначительное замедление инфляции в январе. Минфин ведет собственный мониторинг цен на продукты питания. Поэтому уже традиционно проанализировали, как на самом деле изменились ценники на еду.
p2p-переводы 150 тысяч: Глава НБУ назвал условия при которых регулятор может снять ограничение
Нацбанк может отменить ограничение переводов с карты на карту размером 150 тысяч гривен через один-два месяца. Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный.
Трамп начал переговоры по россии: три сценария для Украины
Дональд Трамп начинает говорить лидерам Европейского Союза, что им следует делать, если они хотят обеспечить мир в Украине. Он требует их более активного участия в урегулировании войны, а сам готовится уменьшить влияние США на ситуацию. Во сколько план США может обойтись Европе и какие существуют сценарии разрешения конфликта, пишет Bloomberg.
Золото стремится к отметке $3 000 за унцию: почему стоит присмотреться к серебру
Геополитические, экономические и военные вызовы все больше вгоняют рынки в состояние хаоса. Цены драгметаллов, как лакмусовая бумага, реагируют на настроения инвесторов. К концу первой декады февраля унция золота подорожала до $2 900 и продолжила расти. 11 февраля золото в моменте взлетало до уровней около $2 940.
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