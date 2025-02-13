Главное за четверг: Доступ к банковской тайне и три сценария для Украины в переговорах Трампа

Нацбанк может отменить ограничение переводов с карты на карту размером 150 тысяч гривен через один-два месяца. Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Трамп начал переговоры по россии: три сценария для Украины

Дональд Трамп начинает говорить лидерам Европейского Союза, что им следует делать, если они хотят обеспечить мир в Украине. Он требует их более активного участия в урегулировании войны, а сам готовится уменьшить влияние США на ситуацию. Во сколько план США может обойтись Европе и какие существуют сценарии разрешения конфликта, пишет Bloomberg.

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