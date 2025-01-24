Инаугурация Трампа, первые указы президента США, ставка НБУ: главное за неделю

Сразу после инаугурации новый Президент США Дональд Трамп вооружился ручкой и принялся подписывать свои первые указы. Еще заранее он пообещал, что «станет диктатором на один день», чтобы ввести необходимые, по его мнению, изменения. Подписанные Трампом документы занимают на сайте Белого Дома пять страниц. Минфин проанализировал последствия этих решений.

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