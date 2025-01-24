Инаугурация Трампа, первые указы президента США, ставка НБУ: главное за неделю
Сразу после инаугурации новый Президент США Дональд Трамп вооружился ручкой и принялся подписывать свои первые указы. Еще заранее он пообещал, что «станет диктатором на один день», чтобы ввести необходимые, по его мнению, изменения. Подписанные Трампом документы занимают на сайте Белого Дома пять страниц. Минфин проанализировал последствия этих решений.
НБУ повысил учетную ставку до 14,5%
Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.
Уровень официальной безработицы упал до исторического минимума
Уровень официальной безработицы в Украине еще больше сократился за последний год и упал до исторического минимума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ .
Биткоин обновил исторический максимум
Утром 20 января биткоин обновил исторический максимум. Цена достигла отметки в $109 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на TradingWiev. После этого котировка отскочила до $107 тыс. Капитализация криптовалюты достигла $2,14 триллиона.
Комментарии - 1
«Завершити війну за 24 години»… :)»
Указ № 2
«Відмовитись від китайських товарів, які разів в 5 дешевші ніж америкнські»
Указ №3
«Видворити всіх нелегалів які прибирають вулиці і туалети за 2000$, і найти американців які це готові робити за такі ж гроші.»
Указ №4
«Колонізувати Марс, і імпортувати звідти дешеву робочу вилу що розбулує америку»
:)