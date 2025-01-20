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20 января 2025, 13:10 Читати українською

Масштабная кибератака рф: Все госреестры возобновили работу

С 20 января возобновлено функционирование единых и государственных реестров Министерства юстиции после масштабной кибератаки со стороны россии.

С 20 января возобновлено функционирование единых и государственных реестров Министерства юстиции после масштабной кибератаки со стороны россии.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКакие реестры работаютГосударственный реестр прав на недвижимое имущество;Государственный реестр обременений движимого имущества;Автоматизированная система исполнительного производства;Электронный реестр апостилей;Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность»;Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти».
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие реестры работают

  • Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
  • Государственный реестр обременений движимого имущества;
  • Автоматизированная система исполнительного производства;
  • Электронный реестр апостилей;
  • Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;
  • Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность»;
  • Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти».

Читайте также: Масштабная кибератака: На портале «Действие» возобновили еще две услуги

Какие реестры без доступа

В настоящее время продолжается актуализация данных, поэтому доступ нотариусов и государственных регистраторов к Государственному реестру прав на недвижимое имущество ограничен, а также к внесению актуализированных данных об обременении государственными и частными исполнителями.

В то же время возобновляется ряд электронных информационных взаимодействий с государственными органами, использующими обмен данными с вышеупомянутыми реестрами в своей деятельности, прежде всего с ГНС, МВД, ПФУ, Минцифры, Госгеокадастром, ГНСУ и другими.

Также в ближайшее время на портале и в приложении «Дия» будет восстановлен доступ к онлайн-услугам, связанным с указанными реестрами, добавили в Минюсте.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Государственный реестр актов гражданского состояния (ДРАЦС) восстановил доступ к цифровым свидетельствам в приложении «Дия».

Министерство юстиции 10 января возобновило работу всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной кибератаки со стороны россии.

9 января возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
TattiReuven
TattiReuven
20 января 2025, 13:59
#
Сайт Минюста не работает. Во всяком по ссылке из Википедии.
Шлюб онлайн в Дии тоже не работает. Пишут, что из-за неработающих реестров.
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
20 января 2025, 14:15
#
Телеграмканал Днепр оперативный пишет, что и перечисленные выше не работают.
Переоформить квартиру или авто невозможно

И?
Какие реестры работают все таки?
+
+15
3212242
3212242
20 января 2025, 14:29
#
Дуже раді, але толку з цього, якщо, для прикладу, єМалятко досі не паше. Батькам носитись з бумажками та дитиною по совковим РАЦСам саме т. е.
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