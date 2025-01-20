Масштабная кибератака рф: Все госреестры возобновили работу

С 20 января возобновлено функционирование единых и государственных реестров Министерства юстиции после масштабной кибератаки со стороны россии.

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Какие реестры работают

Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Автоматизированная система исполнительного производства;

Электронный реестр апостилей;

Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;

Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность»;

Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти».

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Какие реестры без доступа

В настоящее время продолжается актуализация данных, поэтому доступ нотариусов и государственных регистраторов к Государственному реестру прав на недвижимое имущество ограничен, а также к внесению актуализированных данных об обременении государственными и частными исполнителями.

В то же время возобновляется ряд электронных информационных взаимодействий с государственными органами, использующими обмен данными с вышеупомянутыми реестрами в своей деятельности, прежде всего с ГНС, МВД, ПФУ, Минцифры, Госгеокадастром, ГНСУ и другими.

Также в ближайшее время на портале и в приложении «Дия» будет восстановлен доступ к онлайн-услугам, связанным с указанными реестрами, добавили в Минюсте.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Государственный реестр актов гражданского состояния (ДРАЦС) восстановил доступ к цифровым свидетельствам в приложении «Дия».

Министерство юстиции 10 января возобновило работу всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной кибератаки со стороны россии.

9 января возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины.