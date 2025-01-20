С 20 января возобновлено функционирование единых и государственных реестров Министерства юстиции после масштабной кибератаки со стороны россии.
Масштабная кибератака рф: Все госреестры возобновили работу
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Какие реестры работают
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
- Государственный реестр обременений движимого имущества;
- Автоматизированная система исполнительного производства;
- Электронный реестр апостилей;
- Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;
- Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность»;
- Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти».
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Какие реестры без доступа
В настоящее время продолжается актуализация данных, поэтому доступ нотариусов и государственных регистраторов к Государственному реестру прав на недвижимое имущество ограничен, а также к внесению актуализированных данных об обременении государственными и частными исполнителями.
В то же время возобновляется ряд электронных информационных взаимодействий с государственными органами, использующими обмен данными с вышеупомянутыми реестрами в своей деятельности, прежде всего с ГНС, МВД, ПФУ, Минцифры, Госгеокадастром, ГНСУ и другими.
Также в ближайшее время на портале и в приложении «Дия» будет восстановлен доступ к онлайн-услугам, связанным с указанными реестрами, добавили в Минюсте.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Государственный реестр актов гражданского состояния (ДРАЦС) восстановил доступ к цифровым свидетельствам в приложении «Дия».
Министерство юстиции 10 января возобновило работу всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной кибератаки со стороны россии.
9 января возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).
«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины.
Комментарии - 3
Шлюб онлайн в Дии тоже не работает. Пишут, что из-за неработающих реестров.
Переоформить квартиру или авто невозможно
И?
Какие реестры работают все таки?