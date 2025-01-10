Потребительская инфляция, доходы банков, рост международных резервов: главное за неделю

Потребительская инфляция в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем составила 1,4%, за год — 12%. Базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем составила 1,3%, за год в целом — 10,7%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Международные резервы Украины выросли за 2024 год на 8% до $43,8 миллиарда

Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2025 г. по предварительным данным составили $43 787,6 млн. В целом в 2024 году они увеличились на 8%.

Украина получила от ЕС первые 3 миллиарда евро от российских замороженных активов

Сегодня, 10 января, Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 3 млрд. евро от Европейского Союза. Это первые средства, которые обеспечены доходами от замороженных активов России.

Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2024 года

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 131,085 млрд. гривен прибыли после налогообложения.

Налог на прибыль: Банки заплатят 44,52 миллиарда за неполный 2024 год

44,52 млрд грн налога на прибыль заплатят украинские банки за 11 месяцев 2024 года по данным Нацбанка. Это уже в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них рекордные 7,05 млрд грн обязательств приходятся на ноябрь 2024 года после повышения налогов с 25% до 50%.