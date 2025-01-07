Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2025 года по предварительным данным составили $43 787,6 млн. Всего за 2024 год они увеличились на 8%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Международные резервы Украины выросли за 2024 год на 8% до $43,8 миллиарда
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В декабре 2024 года международные резервы выросли на 9,7% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
Ряд факторов
В целом динамику резервов в декабре 2024 года определял ряд факторов.
Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9 461,1 млн. Из этой суммы:
- $4 411,1 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;
- $3 935,3 млн — от Всемирного банка, в том числе через механизм DPL от США, Японии и Великобритании;
- $1 088,8 млн — от МВФ;
- $25,9 млн — от других кредиторов.
Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $132,6 млн, из которых:
- $75,2 млн — долг перед Всемирным банком;
- $4,5 млн — долг перед ЕБРР;
- $52,9 млн — долг перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $252 млн.
Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $5 308,9 млн и выкупил в резервы $0,4 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в декабре составила $5 308,5 млн, увеличившись почти вдвое по сравнению с ноябрем.
Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с традиционным сезонным фактором — активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В декабре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $92,4 млн.
В целом в 2024 году международные резервы Украины увеличились на 8%.
В прошлом году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку — согласно балансовым данным около $42 млрд. Самая большая финансовая помощь поступила от Европейского Союза — $17,5 млрд, Соединенных Штатов Америки — $6,8 млрд, Всемирного банка — $6,1 млрд, МВФ — $5,3 млрд, Японии — $4,3 млрд, Канады — $1,8 млрд.
Кроме того, в 2024 году страна получила более $3,5 млрд благодаря размещению валютных ОВГЗ. Это вместе с международной помощью позволило:
- компенсировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте ($6,7 млрд) и выплаты Международному валютному фонду ($3,4 млрд);
- компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты ($34,8 млрд), которые осуществлялись для компенсации структурного дефицита на валютном рынке и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний в условиях управляемой гибкости обменного курса;
- нарастить международные резервы до достаточного уровня, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость.
Отмечается, что текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца грядущего импорта.
«В 2025 году Украина рассчитывает получить около $38 млрд от международных партнеров. Следовательно, способность НБУ поддерживать достаточный уровень международных резервов и обеспечивать устойчивость валютного рынка останется высокой», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.
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