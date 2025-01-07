Международные резервы Украины выросли за 2024 год на 8% до $43,8 миллиарда

Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2025 года по предварительным данным составили $43 787,6 млн. Всего за 2024 год они увеличились на 8%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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В декабре 2024 года международные резервы выросли на 9,7% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Ряд факторов

В целом динамику резервов в декабре 2024 года определял ряд факторов.

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9 461,1 млн. Из этой суммы:

$4 411,1 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;

$3 935,3 млн — от Всемирного банка, в том числе через механизм DPL от США, Японии и Великобритании;

$1 088,8 млн — от МВФ;

$25,9 млн — от других кредиторов.

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $132,6 млн, из которых:

$75,2 млн — долг перед Всемирным банком;

$4,5 млн — долг перед ЕБРР;

$52,9 млн — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $252 млн.

Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $5 308,9 млн и выкупил в резервы $0,4 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в декабре составила $5 308,5 млн, увеличившись почти вдвое по сравнению с ноябрем.

Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с традиционным сезонным фактором — активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В декабре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $92,4 млн.

В целом в 2024 году международные резервы Украины увеличились на 8%.

В прошлом году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку — согласно балансовым данным около $42 млрд. Самая большая финансовая помощь поступила от Европейского Союза — $17,5 млрд, Соединенных Штатов Америки — $6,8 млрд, Всемирного банка — $6,1 млрд, МВФ — $5,3 млрд, Японии — $4,3 млрд, Канады — $1,8 млрд.

Кроме того, в 2024 году страна получила более $3,5 млрд благодаря размещению валютных ОВГЗ. Это вместе с международной помощью позволило:

компенсировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте ($6,7 млрд) и выплаты Международному валютному фонду ($3,4 млрд);

компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты ($34,8 млрд), которые осуществлялись для компенсации структурного дефицита на валютном рынке и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний в условиях управляемой гибкости обменного курса;

нарастить международные резервы до достаточного уровня, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость.

Отмечается, что текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца грядущего импорта.

«В 2025 году Украина рассчитывает получить около $38 млрд от международных партнеров. Следовательно, способность НБУ поддерживать достаточный уровень международных резервов и обеспечивать устойчивость валютного рынка останется высокой», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.