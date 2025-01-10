Украина получила от ЕС первые 3 миллиарда евро от российских замороженных активов

Сегодня, 10 января, Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 3 млрд. евро от Европейского Союза. Это первые средства, которые обеспечены доходами от замороженных активов России. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Подробности

Средства являются частью вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

ERA предусматривает направление Украине в $50 млрд, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Взнос Е С составляет 18,1 млрд. евро ($20 млрд.).

Ожидается, что средства от Европейского Союза будут поступать по частям до конца 2025 года.

Замороженные активы центрального банка России в ЕС составляют 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире по официальным данным ЕС. В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5−3 млрд евро в год.

Куда направят средства

«Средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру», — отметил министр финансов Сергей Марченко.