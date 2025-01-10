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10 января 2025, 12:09 Читати українською

Украина получила от ЕС первые 3 миллиарда евро от российских замороженных активов

Сегодня, 10 января, Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 3 млрд. евро от Европейского Союза. Это первые средства, которые обеспечены доходами от замороженных активов России. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Сегодня, 10 января, Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 3 млрд.
Фото: pixabay.com

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Подробности

Средства являются частью вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

ERA предусматривает направление Украине в $50 млрд, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Взнос Е С составляет 18,1 млрд. евро ($20 млрд.).

Ожидается, что средства от Европейского Союза будут поступать по частям до конца 2025 года.

Замороженные активы центрального банка России в ЕС составляют 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире по официальным данным ЕС. В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5−3 млрд евро в год.

Куда направят средства

«Средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
10 января 2025, 12:13
#
Супер!!!
+
+75
3212242
3212242
10 января 2025, 12:21
#
Прикольна схема. Думаю в русні і їх ботів нормально підгорає від неї :)
+
0
w33
w33
10 января 2025, 13:30
#
От і валюта піде вниз
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