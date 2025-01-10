Потребительская инфляция в Украине в прошлом году составила 12% — Дежстат

Потребительская инфляция в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем составила 1,4%, за год — 12%.

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Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки за год выросли на 14%.

Алкоголь и табак подорожали на 13%. Одежда и обувь наоборот подешевели на 4,3%.

Больше всего выросли цены на электроэнергию — на 63,6%.