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10 января 2025, 16:20 Читати українською

Потребительская инфляция в Украине в прошлом году составила 12% — Дежстат

Потребительская инфляция в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем составила 1,4%, за год — 12%.

Потребительская инфляция в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем составила 1,4%, за год — 12%.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЦены на пищевые продукты и безалкогольные напитки за год выросли на 14%.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки за год выросли на 14%.

Алкоголь и табак подорожали на 13%. Одежда и обувь наоборот подешевели на 4,3%.

Больше всего выросли цены на электроэнергию — на 63,6%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
torn
torn
10 января 2025, 17:16
#
Чем больше зарплаты в госстате, тем «правдивее» информация ими предоставляемая. Вот, например, одежда и обувь в 2024 подешевела так, как не дешевела за всю историю независимой Украины. Дешевеет она с 2016 года, по данным госстата, нарастающими темпами.
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0
vt313
vt313
10 января 2025, 17:43
#

torn,
берем 100 пар обуви.
За первых 40 дней продано 10 пар по 1000 грн. Затем за 10 дней продано 90 пар по 500 грн.
Какая средняя цена пары обуви?
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