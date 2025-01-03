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3 января 2025, 20:00 Читати українською

Доллар по 42 официально, рекордные инвестиции в ОВГЗ, транзит российского газа: главное за неделю

Официальный курс доллара впервые пересек отметку 42 гривны

По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 31 декабря, на уровне 42,0390 грн/$ по сравнению с 41,9403 грн/$ в понедельник.

На 6 января НБУ установил новый курс — 42,08.

Украинцы за год инвестировали в ОВГЗ рекордные 640 млн

В 2024 году украинцы инвестировали в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) рекордный объем средств — 639,5 млрд грн.

В декабре НБУ продал рекордные $5,3 миллиарда, чтобы поддержать гривну

Чистая продажа долларов Национальным банком в декабре 2024 года увеличилась до $5,28 миллиарда по сравнению с $2,73 млрд в ноябре, $3,43 млрд — в октябре, $3,21 млрд — в сентябре и $2,68 млрд — в августе прошлого года .

Украина прекратила транзит российского газа

Утром 1 января Украина приостановила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита.

ЕС стал крупнейшим донором Украины в прошлом году, предоставив $17,3 млрд

В 2024 году Министерство финансов Украины привлекло внешнее финансирование от одиннадцати партнеров по развитию в размере свыше $41 млрд. ЕС стал крупнейшим донором Украины, предоставив $17,3 млрд в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

В Украину запретили ввозить новые легковые автомобили ниже стандарта «Евро-6»

С 1 января 2025 года в Украину запрещено ввозить для дальнейшего растаможивания и получения первой регистрации новые легковые автомобили, не соответствующие экологическому стандарту Евро -6. Соответствующую норму содержит закон № 4144-IX о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Источник: Минфин
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