Официальный курс доллара впервые пересек отметку 42 гривны

По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 31 декабря, на уровне 42,0390 грн/$ по сравнению с 41,9403 грн/$ в понедельник.

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Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован неделю назад, 24 декабря, на уровне 41,9910 грн/$.

В то же время, курс гривны к евро снизился еще на 18 копеек — до 43,9266 грн за евро. 19 сентября он обновлял исторический минимум, опустившись до 46,2396 грн/евро.