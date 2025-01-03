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3 января 2025, 9:18 Читати українською

В декабре НБУ продал рекордные $5,3 миллиарда, чтобы поддержать гривну

Чистая продажа долларов Национальным банком в декабре 2024 года увеличилась до $5,28 миллиарда по сравнению с $2,73 млрд в ноябре, $3,43 млрд — в октябре, $3,21 млрд — в сентябре и $2,68 млрд — в августе прошлого года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Чистая продажа долларов Национальным банком в декабре 2024 года увеличилась до $5,28 миллиарда по сравнению с $2,73 млрд в ноябре, $3,43 млрд — в октябре, $3,21 млрд — в сентябре и $2,68 млрд — в августе прошлого года.

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В частности, Нацбанк продал в прошлом месяце $5,284 млрд, а купил всего $0,4 миллиона.

В целом по итогам 2024 года НБУ продал на межбанке около $34,94 миллиарда, а купил — всего $0,13 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+90
Turbo Apricot
Turbo Apricot
3 января 2025, 9:29
#
Україна з безперервним п'ятирічним перебуванням на посадах п’яти-шести менеджерів прямує до потужних економічних рекордів які будуть перевищені новими потужними рекордами
+
0
Exba
Exba
3 января 2025, 9:34
#
Прямая иностранная бюджетная поддержка (без учёта военной помощи) в 2024 году составила 41,7 млрд долл, из них продали на межбанке почти 35 млрд. Где оставшиеся 6,7 млрд долл? Или это как в анекдоте про трансформатор, где 380 получили, 220 отдали, на остальное гудим?). По идее часть могла пойти на возврат старых долгов, но лень искать цифры + очень много чего там реструктуризировали либо просто не платят
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
3 января 2025, 11:31
#
Exba
«Где оставшиеся 6,7 млрд долл?»

В ЗВР НБУ
+
+45
Злий Інвестор
Злий Інвестор
3 января 2025, 11:16
#
А тепер зверніть увагу на факт, що мінфін в середньому за місяць залучає 1.2 млрд доларів при продажі облігацій. Населення добре розуміє, що девальвація гривні на цей рік мінімум на 10% вже закладена в плани НБУ і той факт, що воно гривню несе не в облігації, а в валютний кеш добре розповідає про його настрої.
+
0
bosyak
bosyak
3 января 2025, 11:47
#
На фізиків нбу не розраховує, подивіться аукціони з жовтня. А населення стабільно викуповує десь 1 млрд$ щомісяця вже третій рік.
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