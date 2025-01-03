В декабре НБУ продал рекордные $5,3 миллиарда, чтобы поддержать гривну

Чистая продажа долларов Национальным банком в декабре 2024 года увеличилась до $5,28 миллиарда по сравнению с $2,73 млрд в ноябре, $3,43 млрд — в октябре, $3,21 млрд — в сентябре и $2,68 млрд — в августе прошлого года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.