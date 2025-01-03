Чистая продажа долларов Национальным банком в декабре 2024 года увеличилась до $5,28 миллиарда по сравнению с $2,73 млрд в ноябре, $3,43 млрд — в октябре, $3,21 млрд — в сентябре и $2,68 млрд — в августе прошлого года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В декабре НБУ продал рекордные $5,3 миллиарда, чтобы поддержать гривну
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В частности, Нацбанк продал в прошлом месяце $5,284 млрд, а купил всего $0,4 миллиона.
В целом по итогам 2024 года НБУ продал на межбанке около $34,94 миллиарда, а купил — всего $0,13 млрд.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
«Где оставшиеся 6,7 млрд долл?»
В ЗВР НБУ