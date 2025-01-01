Украина прекратила транзит российского газа

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«В 7 утра по киевскому времени 1 января 2025 завершило действие Соглашение о взаимодействии между ООО „Оператор ГТС Украины“ и ПАО „Газпром“ для физических точек соединения рф-Украина между газотранспортными системами Украины и рф от 30 декабря 2019 года, приостановлена транспортировка природного газа с точки входа „Суджа“ на восточной границе Украины до точек выхода на западной и южной границах», — сообщили в украинской компании.

Таким образом, транзит российского газа через Украину прекратился.

В компании добавили, что о прекращении транзита газа проинформировали международных партнеров в установленном порядке.

«Оператор ГТС Украины заблаговременно подготовил инфраструктуру к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей. Коллектив компании готов к работе в новых условиях», — подчеркнул генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

В частности, ОГТСУ договорился об увеличении гарантированных мощностей для обеспечения возможности поставок газа как в Украину, так и через Украину европейским потребителям.

Также компания оптимизировала свои расходы: сократила собственное потребление газа, провела оптимизацию активов, не задействованных в работе ГТС.