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3 января 2025, 15:07 Читати українською

Украинцы за год инвестировали в ОВГЗ рекордные 640 млн

В 2024 году украинцы инвестировали в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) рекордный объем средств — 639,5 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

В 2024 году украинцы инвестировали в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) рекордный объем средств — 639,5 млрд грн.

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Это более чем на 73 млрд грн больше, чем за 2023 год, что, отмечают в ведомстве, «свидетельствует о росте интереса украинцев к ОВГЗ».

По состоянию на 30 декабря 2024 в собственности украинцев находились облигации на общую сумму 1,84 трлн грн.

В прошлом году Министерство финансов привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 497 806,9 млн грн, $2728,1 млн и 754,9 млн евро и направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 245 437,9 млн грн, $2476,6 млн и 91 3 млн евро.

Роловер вложений в ОВГЗ по итогам 2024 года составляет 155% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

Физические и юридические лица на 1 января 2025 г. вдвое увеличили портфель военных облигаций — до 171,4 млрд грн в эквиваленте против 85,4 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2024 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Romanenkas17
Romanenkas17
3 января 2025, 17:05
#
«не вірю». хто віддає свої гроші просто так — в кращому випадку прибуток з'їсть інфляція, а в іншому просто втратять.
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0
Игорь Коляда
Игорь Коляда
3 января 2025, 17:32
#
Так 640 млн чи 640 млрд?
Бо в заголовку одне,а у тексті інше.
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