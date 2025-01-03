Украинцы за год инвестировали в ОВГЗ рекордные 640 млн

В 2024 году украинцы инвестировали в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) рекордный объем средств — 639,5 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это более чем на 73 млрд грн больше, чем за 2023 год, что, отмечают в ведомстве, «свидетельствует о росте интереса украинцев к ОВГЗ».

По состоянию на 30 декабря 2024 в собственности украинцев находились облигации на общую сумму 1,84 трлн грн.

В прошлом году Министерство финансов привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 497 806,9 млн грн, $2728,1 млн и 754,9 млн евро и направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 245 437,9 млн грн, $2476,6 млн и 91 3 млн евро.

Роловер вложений в ОВГЗ по итогам 2024 года составляет 155% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

Физические и юридические лица на 1 января 2025 г. вдвое увеличили портфель военных облигаций — до 171,4 млрд грн в эквиваленте против 85,4 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2024 года.