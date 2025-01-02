ЕС стал крупнейшим донором Украины в прошлом году, предоставив $17,3 млрд

В 2024 году Министерство финансов Украины привлекло внешнее финансирование от одиннадцати партнеров по развитию в размере свыше $41 млрд. ЕС стал крупнейшим донором Украины, предоставив $17,3 млрд в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Об этом говорится в данных Министерства финансов.