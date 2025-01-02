В 2024 году Министерство финансов Украины привлекло внешнее финансирование от одиннадцати партнеров по развитию в размере свыше $41 млрд. ЕС стал крупнейшим донором Украины, предоставив $17,3 млрд в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Об этом говорится в данных Министерства финансов.
ЕС стал крупнейшим донором Украины в прошлом году, предоставив $17,3 млрд
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Доноры финансовой помощи в 2024 году
- ЕС — $17,3 млрд (льготное финансирование и гранты);
- США — $8,3 млрд (гранты);
- МВФ — $5,3 млрд (льготное финансирование);
- Япония — $4,3 млрд (льготное финансирование, гранты, гарантия);
- Всемирный банк — $3,2 млрд (льготное финансирование);
- Канада — $1,8 млрд (льготное финансирование);
- Великобритания — $1 млрд (гарантия);
- Норвегия — $306 млн (гранты);
- Республика Корея — $100 млн (льготное финансирование);
- Банк развития Совета Европы — $11 млн (льготное финансирование);
- Испания — $3 млн (гарантия).
В целом, с начала полномасштабной войны, международные партнеры направили в Украину $115,2 млрд бюджетной поддержки.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Все за границей…
Сговор массонов…
Европейские чиновники в доле…
Что еще можно добавить?
Этому?