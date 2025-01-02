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2 января 2025, 16:15 Читати українською

ЕС стал крупнейшим донором Украины в прошлом году, предоставив $17,3 млрд

В 2024 году Министерство финансов Украины привлекло внешнее финансирование от одиннадцати партнеров по развитию в размере свыше $41 млрд. ЕС стал крупнейшим донором Украины, предоставив $17,3 млрд в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

В 2024 году Министерство финансов Украины привлекло внешнее финансирование от одиннадцати партнеров по развитию в размере свыше $41 млрд.
Фото: depositphotos

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Доноры финансовой помощи в 2024 году

  • ЕС — $17,3 млрд (льготное финансирование и гранты);
  • США — $8,3 млрд (гранты);
  • МВФ — $5,3 млрд (льготное финансирование);
  • Япония — $4,3 млрд (льготное финансирование, гранты, гарантия);
  • Всемирный банк — $3,2 млрд (льготное финансирование);
  • Канада — $1,8 млрд (льготное финансирование);
  • Великобритания — $1 млрд (гарантия);
  • Норвегия — $306 млн (гранты);
  • Республика Корея — $100 млн (льготное финансирование);
  • Банк развития Совета Европы — $11 млн (льготное финансирование);
  • Испания — $3 млн (гарантия).

В целом, с начала полномасштабной войны, международные партнеры направили в Украину $115,2 млрд бюджетной поддержки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 января 2025, 16:33
#
Все разворовали…
Все за границей…
Сговор массонов…
Европейские чиновники в доле…

Что еще можно добавить?
+
+30
bosyak
bosyak
2 января 2025, 17:15
#
От якщо б ще написали умови «пільгового кредитування» по донорам, ціни б автору не було б.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 января 2025, 17:30
#
Какой «цены» и какому «автру» ?
Этому?
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