Минфин - Курсы валют Украины

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1 января 2025, 19:00 Читати українською

Главное за среду: остановка транзита российского газа и улетит ли гривна в «космос»

Основные расходы украинцев: что будет с ценами на еду, горючее и коммуналку в начале 2025 года

По подсчетам социологов, более 70% расходов украинцев приходится на продукты питания, оплату коммунальных услуг и транспорт. Поэтому Минфин исследовал, как изменятся эти расходы в 2025 году.

Кредиторы отказали «Укрзализныце» в реструктуризации долгов

На встрече в Лондоне 31 декабря владельцы ценных бумаг «Укрзализныци» не согласовали пересмотр условий, которые компания предложила 16 декабря по долгам на $895 млн, говорится в решении по результатам голосования кредиторов.

Зеленский об остановке транзита газа РФ: Это одно из самых больших поражений Москвы.

По состоянию на сегодняшний день транзит российского газа через территорию Украины в Европу спустился до 0. Именно это стало одним из крупнейших поражений москвы.

Исторический рекорд: Украина получила $24,5 млрд валютной выручки от экспорта агропродукции

Украинский агросектор в 2024 году поставил второй исторический рекорд — $24,5 млрд валютной выручки от экспорта агропродукции. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

«Не ждите, что гривна улетит в космос»: глава НБУ дал прогноз на 2025 год

Глава Национального банка Андрей Пышный спрогнозировал, что золотовалютные резервы Украины на конец 2025 года составят 41 млрд долларов .

Украина прекратила транзит российского газ

Утром 1 января Украина приостановила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита.

Источник: Минфин
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