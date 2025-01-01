Главное за среду: остановка транзита российского газа и улетит ли гривна в «космос»

По подсчетам социологов, более 70% расходов украинцев приходится на продукты питания, оплату коммунальных услуг и транспорт. Поэтому Минфин исследовал, как изменятся эти расходы в 2025 году.

Кредиторы отказали «Укрзализныце» в реструктуризации долгов

На встрече в Лондоне 31 декабря владельцы ценных бумаг «Укрзализныци» не согласовали пересмотр условий, которые компания предложила 16 декабря по долгам на $895 млн, говорится в решении по результатам голосования кредиторов.

Зеленский об остановке транзита газа РФ: Это одно из самых больших поражений Москвы.