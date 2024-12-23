Гривна продолжит падать? — Что ждать на валютном рынке на этой неделе
Главное за понедельник: рост ВВП, транш от МВФ и «невесомые» тарифы Укрпочты
Ситуация, приведшая к ослаблению гривны на прошлой неделе, будет оставаться актуальной и на протяжении этого. Как будет реагировать на нее Нацбанк, и будет ли гривна слабеть, «Минфин» узнал у представителей украинских банков.
ВВП Украины в третьем квартале вырос на 2%
За третий квартал 2024 г. реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине увеличился на 2% к аналогичному периоду прошлого года.
Ралли Санта-Клауса-2024: как пойти на праздники с хорошим настроением
В прошлую среду индекс S&P 500 пережил наибольшее однодневное падение с августа. Так рынок отреагировал на новости от ФРС о меньшем, чем ожидалось, снижении процентных ставок в 2025 году. В целом декабрь на фондовом рынке США прошел довольно пасмурно, сравнивая с рекордами предыдущих месяцев. Единственная надежда встретить праздники в хорошем настроении — ралли Санта-Клауса. Но будет ли оно в этом году?
Банки выдали 14% кредитов «компаниям-зомби»
Приблизительно 14% корпоративных кредитов в Украине приходится на заемщиков с неудовлетворительными метриками: большой долговой нагрузкой, убытками и падением выручки. Результаты исследования 2024 показывают значительное улучшение по сравнению с 2018 годом, когда исследование было проведено впервые.
Украина получила около $1,1 млрд от МВФ
Украина получила около $1,1 млрд. от МВФ в рамках программы Extended Fund Facility. За время функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже шесть просмотров, что позволило привлечь около $9,8 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.
«Укрпочта» вводит «невесомые» тарифы на посылки
С 1 января 2025 года Укрпочта вводит новую тарифную систему, которая больше не будет зависеть от веса, а только от объема посылки.
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