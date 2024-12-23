Главное за понедельник: рост ВВП, транш от МВФ и «невесомые» тарифы Укрпочты

За третий квартал 2024 г. реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине увеличился на 2% к аналогичному периоду прошлого года.

Ралли Санта-Клауса-2024: как пойти на праздники с хорошим настроением

В прошлую среду индекс S&P 500 пережил наибольшее однодневное падение с августа. Так рынок отреагировал на новости от ФРС о меньшем, чем ожидалось, снижении процентных ставок в 2025 году. В целом декабрь на фондовом рынке США прошел довольно пасмурно, сравнивая с рекордами предыдущих месяцев. Единственная надежда встретить праздники в хорошем настроении — ралли Санта-Клауса. Но будет ли оно в этом году?

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