Правительство задолжало перед банками по программе «5-7-9» 10 миллиардов — НБУ

Задолженность правительства перед банками по компенсации льготных процентных ставок в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» по итогам 2024 года составит примерно 10 млрд грн по сравнению с 7 млрд грн в прошлом году. Об этом говорится в отчете Нацбанка, передает Интерфакс-Украина.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Согласно отчету, программа требует переориентации на наиболее нуждающиеся в финансировании объекты. Также просмотреть условия необходимо в госпрограмме «єОселя».

"Учитывая улучшение рыночных условий, государственная поддержка уже потеряла определяющую роль для кредитования. Кроме того, операторы госпрограмм часто сталкиваются с нехваткой финансирования, что делает невозможным стабильность поддержки. Соответственно, государственные программы поддержки кредитования, прежде всего «Доступные кредиты 5−7-9% «и «еСеля», нуждаются в пересмотре», — отметили в отчете.

В частности, регулятор прогнозирует, что уровень задолженности властей перед банками по компенсации ставок в пределах «5−7-9» в результате 2024 года составит 10 млрд грн, тогда как в начале июня они были на уровне 5,8 млрд грн, а по итогам в прошлом году — 7 млрд грн.

«Это создает дополнительную неопределенность для участвующих в программе банков и заемщиков и замедляет ее работу. Ключевым приоритетом остается эффективное использование доступных средств и снижение долга. Для этого нужно сосредоточить ограниченные ресурсы на наиболее нуждающихся в поддержке проектах, таких как инвестиционные», — отмечено в отчете.

Читайте: ФРП: Государство задолжало банкам 4,7 миллиарда по программе «5−7-9»

Как отметила первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова во время его презентации, программа «еОселя» также нуждается в дальнейших изменениях с целью направления поддержки тем сегментам и слоям населения, которые больше всего в этом нуждаются.

Кроме того, она добавила, что программа не должна вытеснять рыночные отношения.

Читайте: Нацбанк выступает за изменение программы кредитования «5−7-9%»

Напомним

Из-за большого размера программы «5−7-9%» у государства не хватает средств на покрытие всех льготных процентов, поэтому Фонд развития предпринимательства (ФРП) на начало 2024 года должен банкам 7 млрд грн.

Ранее «Минфин» писал о том, что Нацбанк и правительство работает над решением этой проблемы. Банкиры рассказали, что часто жалуются в НБУ на задержки участившихся выплат процентных компенсаций со стороны Фонда развития предпринимательства, курирующего от правительства программу «5−7-9%».

Читайте: Министерство финансов получило рефинансирование для программы доступных кредитов 5−7−9%