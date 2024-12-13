Уже 1,8 млн взрослых и 520 тысяч детей получили 1 000 грн на карту Национального кэшбека в рамках программы «Зимова єПідтримка». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Тысяча Зеленского»: На что украинцы тратят деньги
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Куда украинцы больше всего тратят деньги
Чаще всего тратят «тысячу Зеленского» на:
- коммуналку — 63%
- мобильная связь — 17 %
- донаты Силам обороны Украины — 4 %
«Выплаты засчитывают постепенно. Если вы еще не увидели 1 000 на карте — ожидайте, банк обработает заявление и вы получите результат», — отметил Федоров.
Напомним
«Минфин» писал, что украинцы уже начали получать выплаты в рамках программы «Зимняя е Поддержка».
Ранее «Минфин» писал, что с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».
Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:
- Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.
- Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.
- Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 года.
На что можно потратить деньги
Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.
Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.
Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дие»
- Зайдите в приложение «Дия»
- В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»
- Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»
- Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»
- Выберите счет для выплаты
- Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»
- Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.
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Комментарии - 8
Многие мужчины попрятались по домам от ТЦК и мобилизации,
а за сидение дома денег не заработаешь, если не в айти,
а вот услуги ЖКХ продолжают потреблять…
начиная с донатов на ВСУ на сайте НБУ
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces
и заканчивая сайтами мобильных операторов
или поставщиков услуг ЖКХ.