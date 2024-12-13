«Тысяча Зеленского»: На что украинцы тратят деньги

Уже 1,8 млн взрослых и 520 тысяч детей получили 1 000 грн на карту Национального кэшбека в рамках программы «Зимова єПідтримка». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Куда украинцы больше всего тратят деньги

Чаще всего тратят «тысячу Зеленского» на:

коммуналку — 63%

мобильная связь — 17 %

донаты Силам обороны Украины — 4 %

«Выплаты засчитывают постепенно. Если вы еще не увидели 1 000 на карте — ожидайте, банк обработает заявление и вы получите результат», — отметил Федоров.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцы уже начали получать выплаты в рамках программы «Зимняя е Поддержка».

Ранее «Минфин» писал, что с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.

Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.

Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 года.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дие»

Зайдите в приложение «Дия»

В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»

Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»

Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»

Выберите счет для выплаты

Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»

Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

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