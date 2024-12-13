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13 декабря 2024, 17:51 Читати українською

«Тысяча Зеленского»: На что украинцы тратят деньги

Уже 1,8 млн взрослых и 520 тысяч детей получили 1 000 грн на карту Национального кэшбека в рамках программы «Зимова єПідтримка». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Уже 1,8 млн взрослых и 520 тысяч детей получили 1 000 грн на карту Национального кэшбека в рамках программы «Зимова єПідтримка».
Фото: НБУ

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Куда украинцы больше всего тратят деньги

Чаще всего тратят «тысячу Зеленского» на:

  • коммуналку — 63%
  • мобильная связь — 17 %
  • донаты Силам обороны Украины — 4 %

«Выплаты засчитывают постепенно. Если вы еще не увидели 1 000 на карте — ожидайте, банк обработает заявление и вы получите результат», — отметил Федоров.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцы уже начали получать выплаты в рамках программы «Зимняя е Поддержка».

Ранее «Минфин» писал, что с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

  • Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.
  • Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.
  • Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 года.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дие»

  • Зайдите в приложение «Дия»
  • В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»
  • Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»
  • Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»
  • Выберите счет для выплаты
  • Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»
  • Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

Читайте: «Тысяча Зеленского»: помощь, оформленную за границей, придется вернуть

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+15
TAN72
TAN72
13 декабря 2024, 18:24
#
Коммуналку — 63% мобильная связь — 17 % донаты Силам обороны Украины — 4 % Это говорит о том что население задавили тарифами.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 декабря 2024, 19:11
#
«население задавили тарифами»

Многие мужчины попрятались по домам от ТЦК и мобилизации,
а за сидение дома денег не заработаешь, если не в айти,
а вот услуги ЖКХ продолжают потреблять…
+
0
invaderzim8
invaderzim8
13 декабря 2024, 19:36
#
А ты с окопа пишешь видимо
+
0
DCLXVI
DCLXVI
13 декабря 2024, 19:39
#
Він констатує факт.
+
0
DCLXVI
DCLXVI
13 декабря 2024, 18:30
#
В застосунку банка ПУМБ не так вже й легко скористатись цими коштами і якщо банк нічого не змінить, то для частини клієнтів це буде проблемою.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 декабря 2024, 19:06
#
Сторонние сервисы никто не запрешает использовать,
начиная с донатов на ВСУ на сайте НБУ
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces
и заканчивая сайтами мобильных операторов
или поставщиков услуг ЖКХ.
+
0
DCLXVI
DCLXVI
13 декабря 2024, 19:27
#
Ось це якраз і буде проблемою для частини клієнтів, їм шаблони поробили вони і користуються ними, а самі далі ні-ні. А ще е і такі що до цих пір бігають по відділеннях щоб щось заплатити і що саме цікаве це не залежи від років, молодь також пеньки.
+
0
bonv
bonv
13 декабря 2024, 19:09
#
Клянчать гроші у всього світу, і як же без популізму…
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