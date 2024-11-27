Минфин - Курсы валют Украины

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27 ноября 2024, 20:00 Читати українською

Падение гривны, деньги от Всемирного банка и Японии: главное за среду

Гривна продолжает падение. НБУ снизил официальный курс до нового минимума

Национальный банк Украины установил на завтра, 28 ноября, официальный курс гривны на уровне 41,6010 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 10 копеек.

Украина получила $4,8 миллиарда от Всемирного банка

Сегодня Украина получила от Всемирного банка кредит в $4,8 млрд. Это стало возможным благодаря гранту США в размере $1,6 млрд и средств от других партнеров по развитию.

В госбюджет поступило $235 миллионов льготного финансирования от Японии

В государственный бюджет Украины поступило $235 млн льготного финансирования от правительства Японии в рамках новых системных проектов Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE) и «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN).

Байден просит Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для Украины

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные $24 млрд в поддержку Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+24
neverice
neverice
27 ноября 2024, 20:30
#
НБУ знизив курс на 10 копійок (0,2%) — заголовки про падіння гривні, топ новина за середу. Рубль валиться на 5% - навіть згадки немає. Це вже на грані ІПСО.
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0
financialGenius
financialGenius
27 ноября 2024, 22:54
#
С начала войны рубль упал на 48 % , гривна на 49 % , даже по курсу нет большой разницы в обесценивании … так же как и по коррупции , тоталитарному режиму, «свободе» слова , «демократии» и совковому духу прошлого …
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0
xfavcay
xfavcay
27 ноября 2024, 22:12
#
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