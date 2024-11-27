Падение гривны, деньги от Всемирного банка и Японии: главное за среду

Национальный банк Украины установил на завтра, 28 ноября, официальный курс гривны на уровне 41,6010 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 10 копеек.

Украина получила $4,8 миллиарда от Всемирного банка

Сегодня Украина получила от Всемирного банка кредит в $4,8 млрд. Это стало возможным благодаря гранту США в размере $1,6 млрд и средств от других партнеров по развитию.

В госбюджет поступило $235 миллионов льготного финансирования от Японии

В государственный бюджет Украины поступило $235 млн льготного финансирования от правительства Японии в рамках новых системных проектов Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE) и «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN).

Байден просит Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для Украины

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные $24 млрд в поддержку Украины.