В госбюджет поступило $235 миллионов льготного финансирования от Японии

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефоновКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 ноября 2024, 17:45 Читати українською

В госбюджет поступило $235 миллионов льготного финансирования от Японии

В государственный бюджет Украины поступило $235 млн льготного финансирования от правительства Японии в рамках новых системных проектов Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE) и «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В государственный бюджет Украины поступило $235 млн льготного финансирования от правительства Японии в рамках новых системных проектов Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE) и «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN).
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

В рамках RISE поступило $130 млн ссуды при поддержке финансовых ресурсов Японии. Проект направлен на решение критических проблем, препятствующих устойчивости, росту и устойчивому развитию частного сектора.

Полученные $105 млн японских средств по проекту LEARN являются результатом выполнения правительством Украины мер по обеспечению безопасного очного обучения в школах путем предоставления субвенций на укрытия и школьные автобусы в 2024 году.

Ключевой целью программы является улучшение образовательного процесса в Украине в условиях военного положения путем создания безопасных и комфортных условий для педагогов и учащихся.

До конца 2024 года Украина ожидает привлечь еще $120 млн и $95 млн в рамках RISE и LEARN соответственно.

Читайте также: Украина получила $4,8 миллиарда от Всемирного банка

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, привлеченная через механизмы Всемирного банка бюджетная поддержка от Японии с февраля 2022 года составила около $6 млрд.

«Финансирование в рамках LEARN и RISE поможет создать надлежащие условия образовательного процесса и сделать более эффективным процесс поддержки бизнеса в условиях полномасштабной войны», — отметил Марченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
asdf2024
asdf2024
27 ноября 2024, 18:01
#
И кто всё это отдавать то будет, когда границы откроют.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами