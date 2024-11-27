В госбюджет поступило $235 миллионов льготного финансирования от Японии

В государственный бюджет Украины поступило $235 млн льготного финансирования от правительства Японии в рамках новых системных проектов Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE) и «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В рамках RISE поступило $130 млн ссуды при поддержке финансовых ресурсов Японии. Проект направлен на решение критических проблем, препятствующих устойчивости, росту и устойчивому развитию частного сектора.

Полученные $105 млн японских средств по проекту LEARN являются результатом выполнения правительством Украины мер по обеспечению безопасного очного обучения в школах путем предоставления субвенций на укрытия и школьные автобусы в 2024 году.

Ключевой целью программы является улучшение образовательного процесса в Украине в условиях военного положения путем создания безопасных и комфортных условий для педагогов и учащихся.

До конца 2024 года Украина ожидает привлечь еще $120 млн и $95 млн в рамках RISE и LEARN соответственно.

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По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, привлеченная через механизмы Всемирного банка бюджетная поддержка от Японии с февраля 2022 года составила около $6 млрд.

«Финансирование в рамках LEARN и RISE поможет создать надлежащие условия образовательного процесса и сделать более эффективным процесс поддержки бизнеса в условиях полномасштабной войны», — отметил Марченко.