Украина получила $4,8 миллиарда от Всемирного банка

Сегодня Украина получила от Всемирного банка кредит в $4,8 млрд. Это стало возможным благодаря гранту США в размере $1,6 млрд и средств других партнеров по развитию.

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Кредит в размере $4,8 млрд будет направлен, в частности, на покрытие основных социальных и гуманитарных расходов, таких как заработная плата работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и других поставщиков критически важных государственных услуг.

Правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.

В этом году прямая бюджетная поддержка от Соединенных Штатов составляет $6,8 млрд.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, это самый крупный в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки Украины в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления.